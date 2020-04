von sk

Laut Angaben der Polizei hatte der 19-Jährige kurz nach 19 Uhr in einer engen Kurve die Kontrolle über seine Suzuki verloren und ist gestürzt. Obwohl er über Schmerzen an der Hüfte klagte, soll er eine sofortige medizinische Behandlung abgelehnt haben. Aus dem beschädigten Motorgehäuse der Suzuki lief Öl ist ausgelaufen. Eine Fachfirma reinigte die Straße. Den Schaden am Motorrad schätzt die Polizei auf mindestens 500 Euro.