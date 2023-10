Ühlingen-Birkendorf – Die Konzertreihe „Weltklassik am Klavier“ in Birkendorf findet ihre Fortsetzung mit Meryem Akdenizli. Die Pianistin tritt am 5. November um 17 Uhr im Musikzimmer der Familie Rose, Schwarzwaldstraße 18, auf. Der Titel des Konzerts ist „Weltklassik am Klavier – Erzählkonzert: Spiegelbilder, Schwanengesang, Inferno!“ Meryem Akdenizli bietet Werke von Maurice Ravel und Franz Liszt. Der Eintritt beträgt 35 Euro, für Jugendliche bis 18 Jahren ist der Eintritt frei, für Studenten beträgt er 15 Euro. Reservierungen werden per E-Mail an info@weltklassik.de und unter Telefon 0151 12585527 angenommen. Details und mögliche kurzfristige Programmänderungen stehen im Internet unter www.weltklassik.de.

Die Pianistin

Meryem Natalie Akdenizli debütierte im Alter von 15 Jahren in der Liederhalle Stuttgart, gab dort kurze Zeit später ihren ersten Klavierabend und gibt heute jährlich weltweit mehr als 40 Konzerte, zum Beispiel im Concertgebouw in Amsterdam oder im Gewandhaus in Leipzig. Sie studierte in Trossingen, Paris, Hannover und Freiburg und schloss mit dem Konzertexamen ab. Neben ihrem sensiblen Interpretationsvermögen und ihrem pianistischen Können zeichnet sich Akdenizli durch ein weiteres Talent aus: Sie zieht ihr Publikum nicht nur mit wunderbaren Klangerlebnissen in ihren Bann, sondern fasziniert ihre Zuhörer auch und besonders mit Erklärungen der musikalischen Zusammenhänge und Hintergründe. Akdenizli ist Trägerin zahlreicher Preise internationaler Wettbewerbe und bekannt durch Ausstrahlungen im deutschen, niederländischen und türkischen Rundfunk. Seit 2018 ist sie außerdem als Lehrbeauftragte der Musikhochschule Freiburg tätig.