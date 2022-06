von Ursula Ortlieb

Für 29 fußballbegeisterte Kinder ist in den Pfingstferien auf dem Hirschen-Sportplatz in Birkendorf wieder eine Woche Fußball angesagt gewesen. Seit 2004 bietet die Fußballschule Schlotterbeck jährlich im Gasthaus „Hirschen“ mit hoteleigenem Fußballplatz Camps für Kinder zwischen sechs und 14 Jahren an. Inzwischen sind diese fester Bestandteil im Jahresprogramm. In den Sommerferien gibt es eine weitere Gelegenheit, mitzumachen. 45 Kinder sind dafür bereits angemeldet. Zwei bis drei Plätze seien noch frei, berichtet Niels Schlotterbeck, der zeitgleich ein Camp in Todtmoos beim dortigen Fußballverein angeboten hat.

29 Kinder (zwei sind nicht auf dem Bild) nahmen am Fußballcamp der Fußballschule Schlotterbeck teil. Der Inhaber der Fußballschule, Niels Schlotterbeck, und sein Sohn Matino stellten sich mit dem Fußballnachwuchs zum Gruppenfoto auf. | Bild: Martin Reichardt

Der Spaß steht immer im Vordergrund und zwischendurch geht es bei sommerlichen Temperaturen zur erfrischenden Abkühlung zum Naturena Badesee. Neben Fußballspielen werden vor allem koordinative Dinge wie Rhythmus-, Kopplungs-, Differenzierungs- und Gleichgewichtsfähigkeit sowie Live-Kinetik geübt. Diese Fähigkeiten seien in jedem Alter wichtig, aber Kinder im Alter von bis zu zwölf Jahren erlernen sie noch überaus leicht. „Kicken tun sie sowieso, aber Gehirntraining und Technik sind sehr wichtig“, ist der ehemalige Bundesligaspieler Niels Schlotterbeck überzeugt. Uwe Brutschin, Jugendleiter beim SV Berau, schaute beim Training zu und informierte sich über die Trainingseinheiten, die er als Jugendtrainer für seine Spieler anwenden möchte.

Die Fußballschule: Der ehemalige Bundesligaspieler Niels Schlotterbeck gründete nach seiner Fußball-Karriere 1998 die Fußballschule Schlotterbeck. Unterstützt wird er von qualifizierten Trainern. Dies sind Sportstudenten, Lehrer und Trainer. In Birkendorf unterstützten auch Sohn Matino Schlotterbeck und Frieder Abele. Weitere Infos im Internet: www.fußballcamp.de