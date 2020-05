von SK

Gegen 23.20 Uhr am Dienstagabend war der junge Mann laut Polizeibericht in der Witzhalder Straße vermutlich wegen einer zu hohen Geschwindigkeit zu Fall gekommen. Er rutschte von der Straße in eine Wiese.

Ein Notarzt und ein Rettungswagen waren an der Unfallstelle. Der Verletzte kam ins Krankenhaus nach Waldshut. Der Sachschaden an der Yamaha liegt bei rund 1000 Euro.