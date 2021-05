von Elisabeth Baumeister

Buchstäblich in allerletzter Minute hat Joseph Dörflinger (17) in seinem Hühnerstall das geschlüpfte Küken entdeckt, um das sich die Glucke nicht gekümmert hat und ihm das Leben gerettet. Ein weiteres Hühnerbaby hat die Glucke unter ihre Fittiche genommen, das zweite hat sie abgelehnt.

Buchstäblich in der allerletzten Minute hat Joseph Dörflinger (17 Jahre) in seinem Hühnerstall das geschlüpfte Küken entdeckt, um das sich die Glucke nicht gekümmert hat und ihm das Leben gerettet. | Bild: Elisabeth Baumeister

Unter der Wärmelampe

Noch verklebt und völlig schwach hat Joseph das „Findelkind“ zunächst in seiner Hand gewärmt und mit ins Haus genommen. Am Fenster im Wohnzimmer hat es jetzt in einer großen Schachtel unter einer Wärmelampe sein Domizil. Das kleine Küken konnte einfach noch gar nichts.

In mühselig kleinen Schritten hat Joseph ihm das Wassertrinken aus dem Verschluss von einer Sprudelflasche beigebracht. Um zu Kräften zu kommen hat es auch Mineralstoffe gebraucht. Das Küken-Futter war für den Winzling zu grob, es musste zerkleinert werden. Recht bald hat es gut gefressen und wurde auch schon kräftiger. Innerhalb von einer Woche hat es gelernt zu stehen, sich zu putzen und mit den Flügeln zu flattern. Jetzt genießt es in vollen Zügen den Familienanschluss bei der Familie Dörflinger. Vor allem Martha, 8 Jahre, hat sich an das Küken gewöhnt. Kaum hört es ihre Stimme fängt es lauthals an zu piepsen. Beim Homeschooling hockt es zeitweise neben ihr, zupft mal am Pulli oder an den Haaren.

Die Glucke bemuttert und verwöhnt das eine Küken. Sie trägt es Huckepack durch das Gehege. | Bild: Elisabeth Baumeister

Die Schulkameraden haben von der großen Freude mit dem Küken gehört und werden es nach den Ferien auch kennenlernen, wenn Martha es mal mit zur Schule bringt. Nach wie vor hockt das Küken sehr gerne bei seinem Lebensretter Joseph auf dem Schoß. Damit es immer etwas zum Kuscheln hat, sitzt jetzt ein kleines Plüschtier mit im Karton. Über den Namen für das „Familienmitglied“ konnte noch keine Einigkeit erzielt werden, aber man weiß auch noch nicht, ob es ein Hähnchen oder ein Hühnchen ist.

Das Küken sitzt gerne bei seinem Lebensretter Joseph auf dem Schoß. Damit es sich nicht alleine fühlt sitzt jetzt ein kleines Plüschtier mit im Karton. | Bild: Elisabeth Baumeister

Die Glucke indessen bemuttert und verwöhnt das andere Küken. Sie trägt es Huckepack durch das Gehege. Es wird noch spannend, ob sie das ihr ausgesetztes Küken wieder aufnimmt und auch auf ihrem Rücken trägt, wenn es nach draußen kommt. Für diesen Test müssen erst die Temperaturen noch steigen.