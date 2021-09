von Wilfried Dieckmann

Im Rahmen des offiziellen Festbanketts zum 100. Geburtstag des Sportvereins Grafenhausen (SVG) wurden Jürgen Hog und Clemens Rosa zu Ehrenmitgliedern ernannt. Die beiden Vorsitzenden Daniel Stritt und Felix Gatti ließen die Leistungen der beiden Geehrten Revue passieren.

Die Ehrenmitgliedschaft beim Sportverein Grafenhausen wird nicht inflationär vergeben. Um diesen Ehrentitel zu erhalten, muss ein Aktiver für den Verein auch Besonderes geleistet haben. Vorsitzender Felix Gatti rief die Bedingungen in Erinnerung. Grundvoraussetzungen sind demnach unter anderem ein langjähriges Engagement im Einsatz für den Verein sowie der Besitz der goldenen Vereinsehrennadel.

Jürgen Hog

Der im Oktober 1965 geborene Jürgen Hog war langjähriges Mitglied der SVG Theatergruppe, war Platzkassierer und hat Pressedienste übernommen. Weiterhin war er sieben Jahre lang von 1992 bis 1999 Veranstaltungsleiter, von 1998 bis 2007 leitete Jürgen Hog die Geschicke des Vereins neun Jahre lang als stellvertretender Vorsitzender und übernahm von 2007 bis 2011 als Vorsitzender an der Seite von Daniel Stritt Verantwortung.

Bis 2015 noch vier Jahre als Beisitzer, war er 23 Jahre lang in führender Funktion tätig. „In unseren Reihen gibt es viele Aktive, die noch nicht 23 Jahre alt sind“, hob Felix Gatti hervor. Mit der silbernen Ehrennadel des Vereins wurde Jürgen Hog 1996 ausgezeichnet, die goldene Ehrennadel erhielt er 2013. Wie der Vorstand in Erinnerung rief, war das neue Ehrenmitglied „mit großem Einsatz und viel Engagement“ an der Ausstellung „Schinderei im Buchenmoos“ beteiligt. Bei der Überreichung der Ehrenurkunde meinte Felix Gatti voller Anerkennung: „Du hast Dir die Ehrenmitgliedschaft mehr als verdient.“

Clemens Rosa

Auch der im April 1963 geborene Clemens Rosa wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Gemäß der Laudatio von Felix Gatti war er mehr als zehn Jahre lang aktiver Spieler und als Spielführer im Einsatz, weiter war er viele Jahre als Jugendtrainer tätig. „70 bis 80 Prozent der heutigen Aktivspieler haben bei Clemens Rosa trainiert“, meinte Gatti.

15 Jahre lang, von 1992 bis 2007, war das neue Ehrenmitglied Vorsitzender des SVG. 1996 erhielt er die silberne Ehrennadel des Vereins, 2003 die Verbandsehrennadel und 2007 die goldene Vereinsehrennadel. In der Amtszeit von Clemens Rosa wurden das 70-, 75- und das 80-jährige Bestehen des Vereins gefeiert und der Rasenplatz offiziell eingeweiht. Auch die Tatsache, dass er als Hauptorganisator der Jubiläumsausstellung viel Zeit aufgewendet habe, sei aller Ehren wert.