von Christiane Seifried

Unter nicht ganz einfachen Corona-Bedingungen feiert der Sportverein Grafenhausen sein 100-jähriges Vereinsbestehen. Dennoch soll am 17. September ein offizielles Festbankett in der Schwarzwaldhalle stattfinden. Kreiert wurde auch ein neues Trikot, das der ursprünglichen Spielkleidung der Gründermannschaft von 1921 ähneln soll.

Planungen für Festbankett

„Nachdem sich die Corona bedingten Möglichkeiten auch im Innenbereich geändert und gebessert haben, konnten wir kurzfristig die Planungen für ein Festbankett mit Rahmenprogramm in Angriff nehmen“, freute sich der Vorsitzende des Sportvereins Grafenhausen (SVG) Daniel Stritt im Gespräch. Die Möglichkeit, das 100-jährige Bestehen des Vereins traditionsgemäß doch noch mit einem Festbankett feiern zu können, stand lange in den Sternen. Den Start dieser zweitägigen Abschlussfeier bildet ein Auftritt des ehemaligen Fußballschiedsrichters Urs Meier in der Schwarzwaldhalle einen Tag vor den offiziellen Feierlichkeiten bereits am Donnerstag, 16. September.

Grafenhausen Prominenter Schiedsrichter zum Jubiläum zu Gast Das könnte Sie auch interessieren

Zum Jubiläum wurde nicht nur eine ausführliche Vereinschronik erstellt, kreiert wurde auch ein Jubiläumstrikot. Den Initiatoren und Ideengebern Lars Morath, Felix Gatti, Kevin Rosa, Philipp Johnston und Florian Lutz war schnell klar, dass dieses neue Kleidungsstück dem ursprünglichen Trikot der SVG-Gründungsmannschaft von 1921 ähneln sollte. Besonders bezeichnend war hierbei eine Kordel im Brustbereich. Weil das neue Trikot mit der heute unüblichen Schnürung auch im regulären Spielbetrieb Einzug halten sollte, war eine Absprache mit dem Südbadischen Fußballverband zwingend nötig.

Von den großen Herstellern von Sportartikeln werden, wie Kevin Rosa im BZ-Gespräch informierte, Trikots mit Kordeln nicht mehr angeboten. So sei die Beschaffung nicht ganz einfach gewesen, alte DFB-Trikots mussten aufgekauft werden, die nachträglich bedruckt wurden. Weiter wurde in Abstimmung mit dem Verband das Logo zum 100-jährigen Bestehen des Sportvereins Grafenhausen in Handarbeit auf das neu kreierte Werk aufgenäht. Hierfür konnte als erfahrene Näherin Beate Kuenz gewonnen werden.

Einsatz für Sportverein

„Zudem wurde noch ein Sponsor gesucht, dessen Firmenlogo den historischen und geschichtsträchtigen Charakter des Trikots hervorhebt“, informierte Kevin Rosa. Mit dem Architekturbüro Kaiser, das vom ehemaligen Vorstand Alfons Gatti, dem Großvater des heutigen Architekten Ralf Kaiser gegründet wurde, konnte ein geeigneter Partner gefunden werden. Alfons Gatti war der Vorsitzende nach der Wiedergründung des Sportvereins im Jahr 1946 und leitete die Vereinsgeschicke bis 1961. „Für seinen unbändigen Einsatz für den Sportverein wurde er zum Ehrenvorstand ernannt“, berichtete Kevin Rosa.

St. Blasien Häusern profitiert vom Kraftwerk Das könnte Sie auch interessieren

So sei der Jubiläumsverein auch „äußerst glücklich“, Ralf Kaiser als Sponsor für das Jubiläumstrikot gewonnen zu haben, damit die Aktivmannschaft mit diesem auf dem grünen Rasen auflaufen kann. Und weil das an die Historie angelehnte Modell nicht nur beim sonntäglichen Kicken bestaunt werden soll, werden die Trikots auch im freien Verkauf für alle SVG-Fans angeboten (Edeka Markt Fechtig). Dabei kann unter einem Modell ohne oder mit personalisierter Rückennummer gewählt werden.