von Elisabeth Baumeister

Im Vorstand des FC Schlüchttal stand ein Wechsel an. Sergius Moor gab bei der jüngsten Hauptversammlung das Amt des Vorsitzenden ab. Josua Philipp wurde einstimmig zu seinem Nachfolger gewählt. Wiedergewählt wurde Schriftführer Ralf Morath. Die Mitglieder bestätigten außerdem Kassiererin Tatjana Reichenbach eine gute Arbeit.

Der stellvertretende Vorsitzende Urs Wasmebedankte sich beim scheidenden Vorsitzenden für die gute Arbeit im FC Schlüchttal mit den vielen Teilvereinen. „Du hast einen intakten Verein hinterlassen“, sagte sein Nachfolger Josua Philipp. Projekte, die noch anstehen, sind die Flutlichtanlage in Birkendorf – die Genehmigung steht noch aus – und die Flutlichtanlage in Ühlingen, die derzeit umgerüstet wird auf LED. In der Planung sind die Erweiterung der Kabinen und die Renovation vom Vereinsheim in Ühlingen.

Yannik Kalt berichtete von den Aktivmannschaften. Die Damenmannschaft hat den erfolgreichen zweiten Platz in der Bezirksliga erreicht. Die zweite Mannschaft erzielte den vierten Platz in der Kreisliga C5. Bei den Alten Herren läuft alles optimal, sie werden den Verein weiterhin unterstützen.

Die 1. Herrenmannschaft steht vor einem neuen Anfang. Sie ist aus der Bezirksliga abgestiegen und startet mit Trainer Michael Gallmann in die Runde. Gallmann ist nach zehn Jahren wieder zurück. „Ich freue mich und bin dankbar für die Chance. Die Trainingsbeteiligung ist top, und ich bin überzeugt, dass wir eine gute Runde spielen“, so Gallmann.

Die erste Mannschaft spielt die Hinrunde in der Regel auf dem Sportplatz in Riedern und die zweite Mannschaft in Birkendorf. Christian Gantert berichtete von der vorangegangenen Jugendversammlung. In der kommenden Saison erfolgt die Einteilung der Spieltage durch den Verband. Die E-Jugend spielt wie bisher mit zwei Mannschaften in der Spielgemeinschaft mit Krenkingen, Untermettingen und Bettmaringen.

In der SG Steina-Schlüchttal spielen in der kommenden Saison drei D-Jugend-, zwei C-Jugend-, eine B-Jugend und eine A-Jugendmannschaft. Die B-Mädchen sind Pokalsiegerinnen geworden. Neuer Trainer ist Michael Jehle. Von der Versammlung wurden Aaron Hirzle und André Wernicke als die Jugendleiter bestätigt.

Der FC Schlüchttal hat eine sehr gut aufgestellte Jugendarbeit. Das einzige Sorgenkind ist die A-Jugend, da der Spielerkader klein ist. Neuer Trainer ist Sergius Moor. Der FC Schlüchttal ist eine Spielgemeinschaft vom FC Birkendorf, SV Ühlingen und FSV Riedern am Wald und besteht seit 2013.