Die evangelische Kirchengemeinde Oberes Schlüchttal organisiert auch in diesem Jahr wieder die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ in Ühlingen-Birkendorf und Grafenhausen. Notleidende Kinder in den ärmsten Ländern Osteuropas sollen damit an Weihnachten beschenkt werden. „Die Päckchen-Spenden bewirken weitaus mehr als einen Glücksmoment: Sie geben Kindern die Chance, die Weihnachtsbotschaft für sich zu entdecken und echte Liebe kennenzulernen“, heißt es im Aufruf der evangelischen Kirchengemeinde. Die Geschenkaktion ist in ein breites soziales Engagement der Kirchengemeinden vor Ort eingebunden. „Jede Socke, jedes Spielzeug macht für diese Kinder einen Unterschied. Egal was für ein Trauma die Kinder durchgemacht haben – ihre Augen fangen an zu leuchten und man kann in ihnen neue Hoffnung sehen.“

Die mit Spielzeug, Hygieneartikel und Schulmaterialien gefüllten Schuhkartons müssen bis 15. November im Gottesdienst in der Kirche oder an einer der folgenden Sammelstellen abgegeben werden: In Grafenhausen bei Familie Maffenbeier, Kirchsteig 1 oder unter 07748 929457; in Birkendorf bei Annika Zichler, Im Vogelfang 4 unter 07743 4169970 oder in Ühlingen, Ober- und Untermettingen und Riedern am Wald bei Annette Vogt, Lindenplatz 7 unter 07743 919886. Von dort werden die Schuhkartons zu einer zentralen Sammelstelle gebracht. Wer keine Päckchen packen möchte, kann die Aktion auch mit einer Spende für die Transportkosten unterstützen, die pro Karton etwa 10 Euro betragen. Weitere Infos unter www.die-samariter.org.