von Werner Steinhart

Seit Juli 2022 fließt jetzt das Abwasser aus Berau zur Kläranlage Klettgau-West nach Tiengen. Vorausgegangen sind in 2022 noch die Sanierung der Abwasserleitung von Berau ins Schlüchttal und der Rückbau der Kläranlage Berau. Damit fand ein Millionenprojekt ein erfolgreiches Ende.

Seit Juli fließt das Abwasser von Berau zur Kläranlage Klettgau-West in Tiengen. Dafür musste gewaltig investiert werden wie auch beim Regenüberlaufbecken in Berau. | Bild: Werner Steinhart

Der Breitbandausbau nimmt weiter an Fahrt auf. Nach dem Ausbau Obermettingen und Untermettingen und seinen Weilern begann der Abschnitt Birkendorf-Igelschlatt und Horben. Für den Bauabschnitt Witznau-Berau-Brenden sind die Aufträge für den Tiefbau bereits erteilt.

Nachfrage nach Bauland sinkt

Die Ausweisung von Baugebieten liegt der Gemeinde am Herzen. In Berau wurde der dritte Bauabschnitt des Baugebiets Falkenstein realisiert, in Untermettingen entstand das Neubaugebiet Hofwies II. Allerdings ist die Nachfrage nach Bauland in den vergangenen Wochen stark eingebrochen, geschuldet den hohen Baukosten und steigenden Zinsen.

Die Gemeinde Ühlingen-Birkendorf liegt zwischen Steina-, Schlücht-, Mettma- und Schwarzatal. Zur Gemeinde, die seit dem 1. Januar 1975 den Namen Ühlingen-Birkendorf trägt, gehören die Ortsteile Berau, Birkendorf, Brenden, Hürrlingen, Obermettingen, Riedern am Wald, Ühlingen und Untermettingen. Mit einer Gesamtfläche von 7706 Hektar gehört Ühlingen-Birkendorf zu den flächenmäßig größten Gemeinden im Landkreis Waldshut. Ühlingen-Birkendorf hat derzeit 5509 Einwohner. Bürgermeister ist seit 2012 Tobias Gantert.

Bei der Trinkwasserversorgung wurden weitere Investitionen in den Unterhalt der Anlagen getätigt. Neue UV-Filteranlagen garantieren die Sicherstellung der Wasserqualität.

Eine hohe Investition wird auch die Trinkwasserversorgung Beraus umfassen. Dazu gehören der Bau neuer Hochbehälter, der Hochbehälter Wasserschloss mit einem Speichervolumen von zukünftig 400 Kubikmetern und der Hochbehälter Meschwies mit 100 Kubikmetern. Damit werden die beiden Hochbehälter künftigen Anforderungen gerecht werden.

Freude über Soziales Zentrum in Ühlingen

Als einen Meilenstein für die Gemeinde bezeichnete Bürgermeister Tobias Gantert das neue Soziale Zentrum in Ühlingen. Aus dem historischen Gebäude und einem Neubau wurden ein Refugium für die Sozialstation, Essen auf Rädern, eine Tagespflege mit 16 Tagespflegeplätzen und barrierefreie Wohnungen geschaffen.

Ein Meilenstein für die Gemeinde war die Einweihung des Sozialen Zentrums in Ühlingen mit Sozialstation, Tagespflegeeinrichtung und barrierefreien Wohnungen. Darüber freuen sich von links Ortsvorsteher Klaus Müller, Bürgermeister Tobias Gantert, Investor Herbert Duttlinger, Madlen Müller (Caritasverband Hochrhein) und Rolf Steinegger (stellvertretender Vorstandsvorsitzender Caritasverband). | Bild: Werner Steinhart

Für die Jüngsten konnte ein Anbau an den Kindergarten Ühlingen fertiggestellt werden, und die Containeranlage gehört somit der Vergangenheit an. Erweiterungen für den Kindergarten Birkendorf und die Kinderkrippe Ühlingen stehen noch an.

Im Fokus der Investitionen lag auch der großzügige Anbau des Kindergartens Ühlingen, darüber freuen sich bei der Einweihung Bürgermeister Tobias Gantert, Kindergartenleiterin Isabella Zolg und Architekt Ernesto Preiser. | Bild: Werner Steinhart

Die Flüchtlingsproblematik rückte nach Ausbruchs des Krieges in der Ukraine verstärkt in den Mittelpunkt. Innerhalb kurzer Zeit fanden 60 Flüchtlinge aus der Ukraine Zuflucht, aber auch Menschen aus anderen Staaten wurden aufgenommen. Die beiden Integrationsmanagerinnen betreuen gemeinsam mit einem Netzwerk von Ehrenamtlichen die aktuell 216 Flüchtlinge.

Vereine können endlich wieder feiern

In der zweiten Jahreshälfte ging der Trend zu mehr Normalität. Darüber freuten sich die Vereine, denn sie konnten nach der Corona-Zwangspause wieder ihre traditionellen Feste feiern. Es war wohltuend, wieder beim Birkendorfer Hagehole, das wohl letzte Event dieser Art, dabei zu sein.

Das 60. Erntedankfest in Berau und das beliebte Oktoberfest des Musikvereins Untermettingen zogen wieder zahlreiche Besucher an. Etwas ganz neues wurde im Mehrgenerationenpark in Ühlingen geboten: Park in Flammen. Die Ühlinger Stiegele Chatzen zeichneten dafür verantwortlich.

Die Obermettinger Landfrauen feierten ihr 70-jähriges Bestehen, und die Freiwillige Feuerwehr Ühlingen konnte auf 75 Jahre zurückblicken. Mit einem Geschicklichkeitsparcours banden sie alle Abteilungen in das Festgeschehen mit ein.