Die Falkensteinhalle ist Thema der jüngsten Ortschaftsratssitzung in Berau gewesen. Ortsvorsteher Moritz Böhler gab erfreut bekannt, dass Uwe und Harald Brenninger die neuen Hallenwarte sind und ihren ersten Einsatz gut gemeistert hatten. Der Ortschaftsrat hat sich für die Anschaffung eines Abdeckbodens sowie eines dazugehörigen Abrollwagens entschieden. Die Kosten für den Abdeckboden belaufen sich auf 9000 Euro, die Kosten für den Abrollwagen auf 10.800 Euro. Grundsätzlich befürwortete Bürgermeister Tobias Gantert die Entscheidung, wünscht aber, dass der Abrollwagen zur Hälfte aus dem Berauer Ortschaftsbudget bezahlt wird. Der bisherige Abdeckboden wird vorerst aufbewahrt.

Ortschaftsrat Christian Schweigler schlug vor, die Vereine für die korrekte Abdeckboden-Reinigung zu sensibilisieren, um eine längere Nutzung zu gewährleisten. Des Weiteren würden die Technik und deren Handhabung in der Halle nicht optimal genutzt, sagte Ortsvorsteher Moritz Böhler. Entweder sei die Anlage zu laut oder viel zu leise eingestellt, man beschloss, die Anlage von einem Techniker überprüfen zu lassen. Beim Erntedankfest ging die Spülmaschine in der Hallenküche kaputt. Obwohl sie vorläufig notdürftig repariert wurde, hat Stefan Güntert vom Bauamt eine neue Spülmaschine mit Kosten von rund 9000 Euro bestellt. Vergeben wurde die Außenfassadenreinigung der Falkensteinhalle.

In der vergangenen Bürgerversammlung Anfang des Jahres wurde eine 30er-Zone für die Straße Neuwiesenweg gewünscht. Bürgermeister Tobias Gantert gab diesen Antrag an das Landratsamt weiter. Es wurde beschlossen, dass alles, was sich westlich der Landstraße befindet, eine 30er-Zone werden soll. Dies schließt die Straßen Grundacker, Falkensteinstraße, Neuwiesenweg sowie Klosterstraße ein. Die Verkehrsinseln im Neuwiesenweg werden noch im Herbst neu bepflanzt, informierte Böhler. Gewünscht wird die Pyramideneiche, die pflegeleicht sei und optisch schön aussehe. Ortsbaumeister Rainer Fechtig wird die Pflanzen bestellen.

Wünsche des Ortschaftsrats Berau für den Haushalt 2024: 10.000 Euro für den Friedhof Berau, 20.000 Euro für die Sanierung der Grundschule Berau, Fassade Gemeindehaus, Umgestaltung ehemaliger Glascontainerplatz, Umgestaltung Rathausplatz Berau und Müllboxen Grundschule Berau.