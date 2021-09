von Wilfried Dieckmann

Trotz geringer Nutzung hat sich der Gemeinderat Grafenhausen bei zwei Gegenstimmen für Investitionen im EU-zugelassenen Schlachthaus Mettenberg ausgesprochen. Die 58 Jahre alte Kurbelwinde soll durch eine elektrische Seilwinde ersetzt werden. Ob mit einer elektrischen Betäubungszange ein Schlachtverbot für Schweine verhindert werden kann, soll eine nun gegründete Arbeitsgruppe ermitteln.

Die Entwicklung

In der Hoffnung, die Selbstvermarktung zu stärken, wurde das kommunale Schlachthaus in Mettenberg-Kaßlett hinsichtlich der geltenden EU-Richtlinien zur gewerblichen Nutzung auf den aktuellen Stand gebracht. Um diese Anforderungen zu erfüllen, mussten 2009/2010 rund 27.000 Euro für Umbau- und Sanierungsmaßnahmen investiert werden. Von den einst drei Schlachthäusern in Grafenhausen blieb somit nur Mettenberg in Betrieb, die Einrichtungen im Ortsteil Staufen sowie im Kernort Grafenhausen wurden dagegen geschlossen.

Neue Seilwinde

Wie Bürgermeister Christian Behringer in der jüngsten Gemeinderatssitzung informierte, kann der defekte Seilzug im Schlachthaus nicht mehr repariert werden. Die Gemeinde Grafenhausen habe auf den Hinweis von Landwirt Daniel Stritt schnell reagiert und die Kurbelwinde im Schlachthaus Mettenberg, die von den Vogt-Werken aus Schlüchtern (Hessen) im Jahr 1963 hergestellt wurde, außer Betrieb genommen.

Die Seilwinde im Schlachthaus Mettenberg ist defekt. Der Gemeinderat hat eine Ersatzbeschaffung beschlossen. | Bild: Wilfried Dieckmann

Die Kosten für einen neuen, elektrischen Seilzug belaufen sich auf 5800 Euro. Die Statik des Gebäudes sei für die Modernisierung ausreichend. Im Haushalt 2021 sind für die Maßnahme 1500 Euro eingestellt. Zusätzlich würden die Behörden laut dem Bürgermeister für das Betäuben von Schweinen eine elektrische Betäubungszange mit Aufzeichnungsmöglichkeit fordern. Die Kosten betragen rund 6000 Euro.

Kooperation angedacht

Angesichts der geringen Nutzung des Schlachthauses (2018 waren es 125 Schlachtungen, ein Jahr später 134 und 129 im Jahr 2020) sprach sich der Bürgermeister für Verhandlungen mit der Nachbargemeinde Schluchsee aus, die in Faulenfürst ein Schlachthaus mit EU-Zulassung betreibt. Im Gegensatz zur kommunalen Schlachteinrichtung Mettenberg, die nur zu einem Drittel von Landwirten aus Grafenhausen und zu zwei Dritteln von Landwirten aus umliegenden Gemeinden genutzt wird, sei das Verhältnis in Faulenfürst genau anders herum. Zur möglichen Schaffung eines interkommunalen Schlachthauses habe es bereits Gespräche mit den Nachbargemeinden Ühlingen-Birkendorf und Schluchsee gegeben. Eine Zustimmung für weitere Verhandlungen durch die Verwaltung erteilte der Gemeinderat jedoch nicht.

Die Entscheidung

Mehrheitlich plädierten die Gemeinderatsmitglieder für die erforderlichen Investitionen im Schlachthaus Mettenberg und somit auch für dessen weiteren Erhalt. Mit zwei Gegenstimmen von Gemeinderat Michael Greiner (FW) und dem Rathauschef beschloss das Gremium die Anschaffung einer elektrischen Seilwinde. Ob eine Betäubungszange für das Schlachten von Schweinen gekauft werden soll, wurde noch nicht beschlossen. Eine Arbeitsgruppe soll sich mit dem Thema befassen.