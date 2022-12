von Werner Steinhart

In Ühlingen-Birkendorf besteht eine anhaltende Nachfrage nach Wohnbauland, insbesondere durch einheimische junge Familien. Die Gemeinde ist bedacht, ein bedarfsgerechtes Baulandangebot bereit zu halten. Der Gemeinderat hat nun in seiner Sitzung die Aufstellung der Bebauungspläne „Withzalderstraße II“ in Ühlingen und „Winterhalde“ in Hürrlingen beschlossen.

Innerhalb der Gemeinde nimmt der Ortsteil Ühlingen mit dem Rathaus und zahlreichen Versorgungseinrichtungen eine zentrale Rolle ein. Mit der Gebäudesanierung der Einrichtung einer Sozialstation sowie einer tagespflege soll in der Witzhalderstraße ein Standort für ein selbstbestimmtes Leben im Alter entwickelt werden. So sollen in Ergänzung zum neuen Sozialen Zentrum in der Witzhalderstraße, das vor wenigen Wochen seiner Bestimmung übergeben wurde, auf der Nordseite der Witzhalderstraße verschiedene seniorengerechte Wohnformen entstehen.

Wo in Ühlingen-Birkendorf derzeit noch gebaut werden kann Berau: Baugebiet „Falkenstein“, dritter Bauabschnitt.

Birkendorf: Baugebiet „Südliche Bühlstraße“, nur noch vier Bauplätze, die allerdings reserviert sind.

Untermettingen: Baugebiet „Hofwies II“

Ühlingen: Baugebiet „Hub“, zweiter Bauabschnitt in Vorbereitung. Wo es keine Bauplätze gibt In den Ortsteilen Brenden, Obermettingen und Riedern a.W. sind derzeit keine Bauplätze verfügbar.

Im Zuge der Wohnentwicklung soll auch eine Heizanlage zur Nahwärmeversorgung und ein Parkplatz für das Soziale Zentrum und die Feuerwehr Berücksichtigung finden. Zur Umsetzung des integrierten Wohnkonzepts ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich. Mit der Bebauungsplanaufstellung soll zugleich die städtebauliche Ordnung gesichert werden.

Die Planung erfolgt insbesondere folgende Ziele: Bedarfsgerechte Bereitstellung von seniorengerechtem Wohnraum, Ortsrandausbildung und sinnvolle Arrondierung des Ortsrandes, Nutzung der vorhandenen Erschließung in der Witzhalderstraße und Auslastung der vorhandenen Infrastruktur. Dazu noch der Schutz des Orts- und Landschaftsbildes sowie der ökologisch wertvollen Strukturen.

Das Plangebiet liegt nördlich der Witzhalderstraße. Im Süden und Westen grenzt die bestehende Wohnbebauung an den Geltungsbereich an. Die freie Landschaft schließt im Nordosten an das Plangebiet an. Das Gebiet nahe dem Ortskern von Ühlingen umfasst eine Fläche von 0,96 Hektar. Die Aufstellung des Bebauungsplans kostet rund 25.000 Euro, die im Haushalt 2023 vorgehalten werden sollen.

Im Bereich des Bebauungsplanes „Winterhalde“ in Hürrlingen am nordwestlichen Ortsrands des Ortsteils sind vier Wohnhäuser vorgesehen. Mit dem Bebauungsplan werden die bestehenden Wohnstrukturen fortgeführt und der Ortsrand Hürrlingens baulich abgerundet.