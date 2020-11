Die HTG

Die Hochschwarzwald Tourismus GmbH ist ein Zusammenschluss von 16 Orten. Mit rund vier Millionen Übernachtungen zählt der Hochschwarzwald zu den übernachtungsstärksten Regionen des Südschwarzwaldes. Die zur Hochschwarzwald Tourismus GmbH gehörenden 20 Tourist-Informationen verteilen sich in den jeweiligen Gemeinden des Hochschwarzwalds. Leiterin der Tourist-Information Rothauser Land ist Lisa Wasmer (Kontakt per E-Mail: wasmer@hochschwarzwald.de). Für die Leiterin der Tourist-Information war es die erste Bilanz, die sie über den Tourismus in Ühlingen-Birkendorf zog. Sie ist seit Mai 2019 als Leiterin in der Tourist-Information in Grafenhausen tätig. Bürgermeister Tobias Gantert dankte Lisa Wasmer für die gute Zusammenarbeit.