von Wilfried Dieckmann

Mit dem Neubau des Brauereigasthofs und der damit verbundenen Erweiterung des Besucherangebots in der Rothaus Erlebniswelt hat sich das Erscheinungsbild des Brauereigeländes stark verändert. In einem weiteren Schritt soll mit einem „städtebaulichen Brückenschlag“ auch der Bereich rund um das Heimatmuseum Hüsli in die neue Konzeption mit einbezogen werden.

Die Staatsbrauerei Rothaus erarbeitete in Abstimmung mit der Gemeindeverwaltung Grafenhausen ein gesamtheitliches Entwicklungskonzept, das das Siedlungsgebiet im südlichen Bereich des Kreisverkehrs vor der Brauerei mit der Tourist-Information, dem Heimatmuseum Hüsli sowie dem Naturerlebnispfad Schlühüwana verbinden soll. Die Planungen sehen eine Ergänzung des Freizeit- und Tourismusangebots durch Parkplätze sowie Veranstaltungs- und Ausstellungsflächen vor.

Wie Stefan Läufer von der Fahle Stadtplaner Partnerschaft (fsp) aus Freiburg in der jüngsten Gemeinderatssitzung informierte, umfasst das Plangebiet eine Größe von rund 4,5 Hektar. Der neue Bebauungsplan „Rothaus-Hüsli“ wird die Bebauungspläne „Glasbühl-Hüsli“ von 1990, „Rothaus Süd“ von 2010 und die 1. Änderung des Bebauungsplans „Rothaus Süd“ von 2016 überlagern. Der Flächennutzungsplan wird laut dem Planer für den Geltungsbereich des neuen Bebauungsplans im Parallelverfahren geändert und soll ein Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Freizeit und Tourismus“ darstellen. Der Bebauungsplan kann sich aus dem übergeordneten Plan entwickeln.

Im nordöstlichen Bereich hinter dem Heimatmuseum soll eine „multifunktionale Grünfläche“, die als Parkplatz und Wohnmobilstellplatz genutzt werden kann, entstehen. Damit soll dem erhöhten Stellplatzbedarf entsprochen und dem unerwünschtem Parken entgegengewirkt werden. Im Wohnbereich Brünlisbach wurde bereits im vergangenen Jahr ein einseitiges Parkverbotsschild aufgestellt.

Die Grünfläche bis zur Skulptur in Richtung Brauerei ist für Ausstellungen und Parkraum vorgesehen. | Bild: Wilfried Dieckmann

Auf der „multifunktionalen Grünfläche“ soll auch das Festzelt für das Oktoberfest aufgestellt werden, das die Brauerei veranstaltet. Der gesamte Bereich soll mit einer neuen Ein- und Ausfahrt gegenüber dem Brauereiparkplatz an die Landesstraße angebunden werden. Entlang der L 157 in Richtung Grafenhausen sind weitere Grünflächen geplant, die als zusätzlicher Parkraum zu den Parkplätzen an der Touristinfo gedacht sind. Der kleine Rastplatz mit Bänken und Tischen soll in Parkplätze umgewandelt werden. So kann die Touristinfo großzügig erweitert werden.

„Viele eingegangene Anregungen und Bedenken haben einige Zeit an Bearbeitung erfordert“, sagte Läufer. Er sprach sich gegen Lärmschutzwände aus, um das Landschaftsbild zu schonen. Es werde über andere Maßnahmen wie doppelte Zeltstoffe nachgedacht. Als sinnvoll bezeichnete der Planer die Begrenzung bei Musikveranstaltungen bis 22.30 Uhr. Der Bebauungsplanentwurf geht zur erneuten Offenlage.