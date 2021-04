von Wilfried Dieckmann

Bürgertestungen haben sich in Grafenhausen zu einer Selbstverständlichkeit entwickelt. Um der neuen Vorgabe Rechnung zu tragen, dass Testergebnisse nur noch 24 Stunden Gültigkeit haben, werden ab sofort drei Testtermine pro Woche angeboten. Bürgermeister Christian Behringer stellte im Gemeinderat den Sachstand über die Anzahl der Testungen vor, bisher wurde lediglich ein positives Ergebnis festgestellt.

Wie sind die Testungen organisiert?

Bürgermeister Christian Behringer dankte im Rahmen seines Sachstandsberichtes über den bisherigen Verlauf der Testungen in den verschiedenen Einrichtungen allen Helfern. „Ärzte, Apotheker, DRK-Mitglieder sowie Schule und Kindergarten arbeiten Hand in Hand“, hob der Bürgermeister hervor. Konkrete Angaben über die Durchführungsform gab es nach seiner Aussage nicht.

Wie er weiterhin mitteilte, habe das DRK spontan die Zusage gegeben, und Ärztin Barbara Bohl hat unmittelbar die DRK-Mitglieder geschult. An der Schulung nahm auch Apothekerin Inge Straub teil. Alle Fäden dieser rein kommunalen Aktion laufen im Rathaus bei Carina Moor zusammen, für die Terminierung der Schultestungen hat Schulsekretärin Barbara Krieger in der Werkrealschule die Verantwortung übernommen.

Wie wird in Grafenhausen getestet?

Die Bürgertests wurden bisher in Grafenhausen zweimal pro Woche (mittwochs und freitags von 15 bis 18 Uhr) im DRK-Raum, der mit zwei Ein- und Ausgängen über optimale Bedingungen verfügt, angeboten. Diese Angebote im kommunalen Testzentrum Grafenhausen werden ab dem heutigen Montag, 26. April, erweitert: Neben mittwochs und freitags können sich Bürger nun auch montags von 8.30 bis 9.30 Uhr testen lassen.

Als Grund für den zusätzlichen Termin nannte der Bürgermeister die neue Verordnung, wonach ein Schnelltest nicht mehr 48 Stunden, sondern nur noch 24 Stunden Gültigkeit hat. Zu diesen Terminen sind auch Firmen eingeladen. Ab zehn Personen sollten Betriebe einen Termin ausmachen. Nicht unerwähnt bleiben soll, dass vom DRK über die Testungen ein schriftlicher Bericht ausgehändigt wird, der dann beispielsweise beim Friseurbesuch vorgelegt werden kann.

Wie viele Test gab es bisher?

Vom 7. bis zum 21. April gab es in Grafenhausen fünf Bürgertestungen. „Die Beteiligung ist noch nicht zurückgegangen“, hob Christian Behringer hervor. Insgesamt wurden in dem Zeitraum 279 Personen getestet, dabei wurde ein positives Ergebnis festgestellt.

Wie wird im Kindergarten getestet?

Im katholischen Kindergarten St. Bernhard werden die Tests nach Angaben von Mario Isele, stellvertretender Geschäftsführer der katholischen Verrechnungsstelle Stühlingen, von geschulten Erzieherinnen gemacht. Ab dem 1. Mai sollen die Testungen von der Sozialstation zentral mit externem Personal organisiert und durchgeführt werden. Hierfür wurden bereits 30.000 Testsets geordert. In Grafenhausen hat die Gemeinde für den Kindergarten St. Bernhard und für den Waldkindergarten für 6600 Euro 1500 sogenannte „Lollitests“ bestellt.

Wie sieht die Lage in den Schulen aus?

Wie Christian Behringer informierte, wurde bei den Testungen in der Schule bisher kein positives Ergebnis festgestellt. Von der Gemeinde Grafenhausen wurden bisher für die angeschafften 5824 Tests 26.763 Euro investiert. 700 Tests wurden aus der sogenannten Landesreserve kostenfrei angeschafft.

Wie schreiten die Impfungen voran?

Für die kommunalen Impftermine in der Stadthalle Bonndorf hat Grafenhausen den Gemeindebus als Transportfahrzeug, insbesondere für die älteren Mitbürger, eingesetzt.

Wie ist die Lage bei den Hausärzten?

Weiterhin wird zwischenzeitlich auch in der Hausarztpraxis Bohl in Grafenhausen geimpft. Unterstützung haben Barbara und Markus Bohl derzeit durch Cand. med. Torben Hunck. Der junge „Candidatus der Medizin“, also ein Studierender im klinischen Abschnitt des Studiums nach der 1. Ärztlichen Prüfung, übernimmt in der Praxis auch Impftermine, die er bereits professionell wie ein Arzt mit langjähriger Erfahrung durchführt. „Husten Sie doch mal“, meinte er jüngst zu einer Impfwilligen, die sich auch intensiv mit dem gewünschten Hüsteln befasste. „Und wann werde ich geimpft?“, fragte die Patientin. Sie hatte derweil nicht bemerkt, dass der berühmte „Piecks“ bereits erledigt war.