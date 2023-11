„Auf den Wind hätten wir gut verzichten können, nicht aber auf die vorweihnachtliche Atmosphäre mit Lichterglanz und den farbigen Holzsternen“, sagte eine Besucherin des Sternenmarkts vor dem Rathaus in Grafenhausen.

Im Mittelpunkt der Spendenaktion „Dorf der 1000 Sterne“ standen bei der Auftaktveranstaltung auch dieses Mal hunderte von Holzsternen, die von ehrenamtlichen Helfern hergestellt worden waren. Sternemacher und Bauhofmitarbeiter haben seit dem Start der Spendenaktion 2018 in jedem Jahr rund 1000 Sterne verschiedener Größe hergestellt. „Die Sterne gingen auch heute Abend weg wie geschnitten Brot“, sagten die aktiven Holzkünstler unisono zum Ende des Markts. Bürgermeister Christian Behringer dankte allen Beteiligten für ihr Engagement: „Nur so können nennenswerte Summen an die ausgewählten sozialen Einrichtungen gespendet werden“. Mit dem Erlös der gesamten Spendenaktion werden in diesem Jahr die Reha-Klinik Katharinenhöhe in Schönwald und das ambulante Kinderhospiz Kuckucksnest in Titisee-Neustadt unterstützt.

Zum ersten Mal beteiligte sich die dritte Klasse der Grundschule mit Lehrerin Marianne Brugger. Am Fairtrade-Stand der Steuerungsgruppe der Gemeinde, die Schoko-Bananen im Angebot hatten, verkauften die Schulkinder selbst gebackene Kekse. „Bereits im Vorfeld waren die Kinder recht aufgeregt“, so die Lehrerin. Hinter dem Marktstand war die Aufregung allerdings schnell verflogen. Abgerundet wurde das kulinarische Angebot mit vielen Linzertorten der Landfrauen und mit begehrtem Glühwein, ausgeschenkt von Mitgliedern des Gewerbevereins. Auch die Grillwürste des VfB Mettenberg fanden reißenden Absatz. Mit einem begehbaren Marktstand präsentierte sich Corinna Beck mit weihnachtlichem Kunsthandwerk.

Abgerundet wurde der winterliche Sternenmarkt mit einem Rahmenprogramm, das von den beiden örtlichen Kindergärten, zahlreichen Bläsern und Sängern gestaltet wurde.