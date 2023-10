In Dirndl und Lederhosen wurde am Wochenende in Untermettingen zünftig Oktoberfest gefeiert. Hunderte von Besuchern aus der Region genossen von Freitag bis Sonntag Blasmusik, Pop- und Schlagersongs satt. Schönstes spätsommerliches Wetter machte die Zeltheizung meist überflüssig. Das eingespielte Team des Musikvereines und freiwillige Helfer sorgten professionell für das leibliche Wohl der Gäste.

Mit dem Handwerkervesper und Konzert des Musikvereins Eggingen wurde die Veranstaltung eröffnet. Später übernahmen die Muikkapellen Gutmadingen und Obermettingen die Bühne und sorgten für musikalische Unterhaltung. Vorsitzender Ingo Erne begrüßte die Gastvereine und erzählte zwischendurch humorvolle Anekdoten, die er mit deren Musikerkollegen erleben durfte.

Der Vorsitzende des Musikvereins Untermettingen, Ingo Erne, freute sich über die Teilnahme der Gastvereine, die das Oktoberfest mit viel Musik bereicherten. Humorvoll erzählte er Anekdoten, die der Musikverein Untermettingen mit ihnen erlebt hatten. | Bild: Ursula Ortlieb

Höhepunkt war der Samstagabend mit der Tiroler Band Berg Alarm. Das Festzelt war mit mehr als 850 Personen rappelvoll. Die Tiroler Band brachte großartige Stimmung, zu der geklatscht und manchmal mitgesungen wurde.

Die Tiroler Musiker Berg Alarm sorgen seit 2014 am Oktoberfest in Untermettingen für großartiger Festzeltstimmung. | Bild: Ursula Ortlieb

Dicht drängten sich die Besucher an Schnapsbar und Bierstand. An den Tischen war jeder Platz belegt, in der Festzeltküche herrschte Hochbetrieb und vor der Bühne wurde getanzt.

Gute Laune und humane Preise für Bier gibt es beimOktoberfest Untermettingen. | Bild: Ursula Ortlieb

Von Blasmusik-Hits über Rock und Pop heizte die Band dem überwiegend jungen Publikum ordentlich ein. Bis in die frühen Morgenstunden wurde gefeiert.

Am Sonntagmorgen war die Bühne der Tiroler Band schon wieder abgebaut und das Festzelt für das Frühschoppenkonzert mit dem Musikverein Altenburg vorbereitet. Nachmittags unterhielten die Kapellen Schwaningen-Stühlingen und Aichen sowie das Jugendorchester Lät‘s Fätz aus Ühlingen-Birkendorf die Festbesucher weiterhin musikalisch.

Reibungsloser Festverlauf und gute Laune: Der Vorsitzende des Musikvereins Ingo Erne hatte alles im Griff. | Bild: Ursula Ortlieb

Man genoss das leckere Mittagessen, Kaffee und Kuchen. Großen Andrang gab es beim Kinderschminken mit Theresa Bröcheler und Maxi Bächle-Heer.

Gefeiert wird seit mehr als 40 Jahren

Das Oktoberfest ist seit über 40 Jahren fester Bestandteil im jährlichen Veranstaltungskalender des Ortsteils Untermettingen. 1982 nach Fertigstellung der Steinatalhalle richtete der Musikverein das Fest erstmals in der neuen Halle aus.

Als Ausweichlösung wurde 2010 während der Hallensanierung ein Festzelt aufgestellt. Für das Oktoberfest erwies es sich als perfektere Location mit mehr Platz, so dass es seither beim Festzelt blieb. Den traditionellen Fensterl-Wettbewerb stellte man ein, da dieser im übervollen Festzelt völlig unterging.

Bei bester Festlaune feierte das Publikum in Dirndl und Lederhosen beim Oktoberfest in Untermettingen. | Bild: Ursula Ortlieb

Das Oktoberfest hat sich als größte Veranstaltung mit Volksfestcharakter in Untermettingen etabliert. Jedes Jahr zeigt der Musikverein aufs Neue eine starke Vereinsgemeinschaft und -leistung. 70 Erwachsene und Jugendliche, Angehörige und freiwillige Helfer arbeiten jeweils mit. Zweimal musste die Veranstaltung wegen Corona abgesagt werden.

