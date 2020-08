von Werner Steinhart

Sie taten sich nicht leicht, die Verantwortlichen des Musikvereins Untermettingen, als sie in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie das beliebte „Badische Oktoberfest„ absagen mussten. Das Programm stand schon fest, doch zum Schutz der zu erwartenden Gäste konnte man in der momentanen Situation es nicht verantworten, das Oktoberfest stattfinden zu lassen.

Stets ein Publikums-Magnet

Das dreitägige Fest mit dem „Fensterln-Wettbewerb“ lockte in den vergangenen 13 Jahren immer mehr Besucher aus der Region ins Steinatal. War man die ersten Jahre noch in der Steinatalhalle, so feierte man bald schon im großen Festzelt, um Oktoberfest-Stimmung pur zu haben. In diesem Jahr sollte das Fest zum 10. Mal im Festzelt stattfinden. Zwar überlegte der Vorstand, ob in der Halle in kleinerem Rahmen eine Ersatzveranstaltung möglich wäre, doch ist man von dieser Idee bald abgekommen. Es bleibt also dabei: 2020 gibt‘s kein Oktoberfest im Steinatal und das Fenster beim Fensterln bleibt zu.

Einnahmequellen fehlen

Die Absage ist für den Musikverein auch ein finanzieller Verlust. Zwar hatte die schon bestellte Party-Band aus Tirol ein Einsehen mit der Entscheidung und trat aus dem Vertrag zurück, doch es bleibt bei Null-Einnahmen. „Über den finanziellen Verlust brauchen wir gar nicht zu reden. Unsere zwei Einnahmequellen in diesem Jahr sind komplett ausgefallen“, so Vorsitzender Heiko Kromer. Denn auch das Jahreskonzert im März hatte schon nicht mehr stattfinden können. Jetzt bleibt für die Verantwortlichen nur noch die Hoffnung auf das kommende Jahr.

Wiederbeginn der Probenarbeit

Der Musikverein Eintracht 1854 Untermettingen hat derzeit 41 Aktive. Dirigent ist Volker Kramer. Seit März kam auch das musikalische Leben im MVU völlig zum Erliegen. „Ich glaube, es hat noch nie ein Musiker eine so lange Pause ohne Proben und Auftritte“, bedauert Heiko Kromer. Jeder Musiker und jede Musikerin freute sich immer auf die Proben und das Musizieren und natürlich das gesellige Zusammensein nach der Probe. Falls es die Entwicklung der Pandemie-Situation zulässt, wird der Musikverein nach den Sommerferien mit der Probenarbeit in einem besonderen Rahmen und unter besonderen Bedingungen beginnen.