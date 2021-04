von Ursula Ortlieb

Die Familie Schwarz ist mit Norbert Schwarz und vertretungsweise Sohn Michael schon in dritter und vierter Generation als Wettermelder für den Deutschen Wetterdienst (DWD) in Birkendorf im Einsatz. Die Aufzeichnungen der Station 498 des DWD über Niederschlagsmengen beginnen 1901. Großvater Robert Schwarz übernahm die Station nach dem Krieg. Ab 1961 bis 1999 übernahm der Vater Markus Schwarz die Messungen.

Norbert Schwarz betreut auf seinem Grundstück in dritter Generation die Messstation 498 des Deutschen Wetterdienstes. Links die Funkstation und rechts das Messgerät für Niederschlagsmenge. In der Hand hält Norbert Schwarz die Schneewaage, mit der der Schnee gewogen wird. | Bild: Ursula Ortlieb

Familienmitglieder Silvia und Monika Schwarz springen auch heute noch ein, wenn Norbert und Michael Schwarz verhindert sind. Auf dem Grundstück standen früher Messgeräte vor ihrem Haus. Der Großvater und der Vater füllten nach Regenfall den Behälter in ein Messglas um und trugen die Niederschlagsmengen in mm-Angaben (Liter pro Quadratmeter) in das Wetter-Tagebuch ein. Einmal monatlich wurden die Aufzeichnungen an den DWD per Post gesandt.

1999 beabsichtigte der DWD, die Birkendorfer Mess-Station aufzugeben. Nach einer Prüfung wurde dann aber ein neues Gerät mit High-Tech ausgestattet und in einen Bereich des Grundstücks hinter das Haus verlegt, wo keine Bäume oder Häuser die Messergebnisse beeinträchtigen können.

Der Großvater Robert und Vater Markus Schwarz füllten noch konventionell den Regenbehälter nach dem Regen in ein Messglas um und trugen die Niederschlagsmengen in ein Tagebuch ein, die sie monatlich an den Deutschen Wetterdienst schriftlich meldeten. | Bild: Ursula Ortlieb

Norbert Schwarz übernimmt seither die Betreuung der Geräte. Täglich zwischen 7 und 8 Uhr werden die Niederschlagsmengen (Regen, Graupel und Hagel) digital durch Sensoren direkt an den DWD gemeldet. Wichtigste Aufgabe der Messstation sind die Auswertungen für Prognosen im Hochwasserschutz. Schneefall muss weiterhin von Hand gemessen und mit einer speziellen Schneewaage gewogen werden. Ein spezifisches Wasseräquivalent für die Niederschläge wird angewandt.

Bei lockerem Pulverschnee ist die Wassermenge sehr gering, während nasser und schwerer Schnee je nach Zustand ein Vielfaches an Wasser beinhaltet. Schneeschmelze und zusätzlicher Regen kann Hochwasserwarnung auslösen. Schneemessungen werden digital speziellen Meldeprogramm erfasst und an den DWD gesandt. Beispielsweise waren die Schneefälle am 7. April 2021 mit vier Zentimetern so leicht, dass der Boden kaum Feuchtigkeit aufnahm, weil die weiße Pracht gleich verdunstete. Erst ab zehn Zentimeter Neuschnee wird Niederschlag gezählt. „Ein Meter Neuschnee beinhaltet etwa 100 Liter Wasser pro Quadratmeter“, berichtet Norbert Schwarz.

Auch Wolfgang Schilke aus Birkendorf beobachtet seit etlichen Jahren das Wetter in Birkendorf sehr genau und schreibt seine Beobachtungen täglich in den Kalender: ob es warm, heiß, kalt, windig, stürmisch war, ob es Sonne, Regen oder Schnee hatte, oder ob es Sturmböen, Gewitter und große Unwetter gab.

Wolfgang Schilke trägt seit fünf Jahren täglich das Birkendorfer Wetter in den Kalender ein, um vergleichen zu können, wie es in den Vorjahren war. | Bild: Ursula Ortlieb

So steht im Kalender zu lesen, dass orkanartiger Sturm am 10.02.2020 in Birkendorf schwere Schäden angerichtet hatte. Auch 2019 gab es am 10. Februar ein Unwetter. „Ich schreibe das Wetter aus Interesse auf, um zu vergleichen. Mal haben wir im April sommerliche Temperaturen und ein Jahr später wieder Schnee und Kälte“, sagt Schilke und zeigt seine Einträge ab dem Jahr 2016.