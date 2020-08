von Martha Weishaar

Eine außergewöhnliche Verabschiedung in den Ruhestand gab es im Brauereigasthof Rothaus zu feiern. Serviererin Christa Stiegeler tritt nach 45 Jahren in den Ruhestand. Eine derart lange Zeit im Service ein- und desselben Restaurants zu arbeiten, ist in der Gastronomie äußerst ungewöhnlich. Keiner ihrer Chefs und Kollegen hat so etwas je zuvor mitbekommen. So ließ es sich denn auch Brauereichef Christian Rasch nicht nehmen, der geschätzten Kollegin persönlich für ihre jahrzehntelange Verlässlichkeit zu danken und sie mit besten Wünschen in den Ruhestand zu verabschieden.

„Das zeigt Ihr Durchhaltevermögen in diesem körperlich doch sehr anstrengenden Job“, würdigte der Vorstand. Geschäftsführer Marcus Reichl lud Christa Stiegeler ein, jederzeit anzurufen, falls ihr langweilig würde. „Unsere Tür bleibt immer offen für Sie.“ Der letzte Arbeitstag für Christa Stiegeler ist derweil erst am Sonntag – typisch für einen Beruf in der Gastronomie. Eine Branche, die davon geprägt ist, dass Beschäftigte eher häufiger ihren Arbeitsplatz wechseln als in anderen Bereichen.

Die Entwicklung

Christa Stiegeler trat 1975 als frisch ausgebildete Hotel- und Gaststättengehilfin in den Dienst des damaligen „Kurhaus Rothaus“. Wie der Name verrät, waren die Besucher in jener Zeit tatsächlich noch Kurgäste, die medizinische Anwendungen und alles, was dazu gehört, genossen. Christa Stiegeler erlebte im Verlauf ihrer Beschäftigungszeit derweil nicht nur die Namensänderung, sondern etliche weitere Neuerungen, angefangen vom Eigentümer – und damit einem vollkommenen Konzeptwechsel über Erweiterungsbauten bis hin zu wechselnden Chefs sowie Kollegen. Auf handgeschriebenen Bons leitete sie in den 1970er Jahren Getränke- und Essensbestellungen an Büfett und Küche weiter. Heute geschieht dies mit der Eingabe der jeweiligen Bestellungen am Tisch drahtlos.

Als Nichtraucherin musste Christa Stiegeler jahrzehntelang Zigarren- und Zigarettenqualm der Gäste hinnehmen. Eine Sechs-Tage-Woche bei drei Wochen Jahresurlaub waren in der Gastronomie der 1970er Jahre Usus, während Beschäftigte vieler andere Branchen sich bereits weitaus besserer Arbeitsbedingungen erfreuten. Was sich indes nicht änderte, ist die Tatsache, dass Service körperlich sehr anstrengend ist und die Gäste dennoch immer ein freundliches Gesicht erwarten.

Die Gäste selbst haben es deutlich eiliger als früher, räumt Christa Stiegeler bei ihrer Verabschiedung ein. Auch seien sie besser informiert und kritischer als in früheren Jahren. Ihr Beruf führte sie mit so mancher Berühmtheit zusammen. Das komplette Filmteam um „Professor Brinkmann“ von der Schwarzwaldklinik wurde von ihr ebenso bedient wie die Ministerpräsidenten Lothar Späth, Erwin Teufel und Winfried Kretschmann. Die Corona-Krise verlangte ihr in den letzten Monaten ihres Berufslebens nun noch einige Zumutungen ab, die keiner je für möglich gehalten hätte: Kurzarbeit und Service mit Mund-Nasen-Schutz.