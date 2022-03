von Werner Steinhart

Ein Park, in dem Jung und Alt zusammenkommen können, das ist die Idee des neuen Mehrgenerationenparks in Ühlingen. Inzwischen ist der Park gut angenommen und jetzt möchte man in Ühlingen den Park mit verschiedenen Veranstaltungen bereichern.

Unterstützung bekommt der Ühlinger Ortschaftsrat von der Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG). „Es steht eine hervorragende Infrastruktur zur Verfügung, um Veranstaltungen zu realisieren“, betont die HTG.

Bei einer Zusammenkunft des Ortschaftsrates, der Vereinsvorsitzenden, mit Stefanie Malzacher und Tim Katzenberger von der HTG und Annette Schwarz von der Gemeindeverwaltung betonte Ortsvorsteher Klaus Müller: „Es geht jetzt darum, Impulse zu setzen.“

Die Umgestaltung des Parks Die Umgestaltung des ehemaligen Kurparks in Ühlingen zu einem Mehrgenerationenpark war Teil des dritten Bauabschnitts der Ortskernsanierung Ühlingens. Der Startschuss für die Umgestaltung des ehemaligen Kurparks ist im Oktober 2018 gefallen. Die Kosten für diesen Teil der Ortskernsanierung beliefen sich auf rund 1,4 Millionen Euro. Darin enthalten sind die Kosten für den Mehrgenerationenpark in Höhe von 200.000 Euro. Für die Umgestaltung gab es Fördermittel. Der Mehrgenerationenpark konnte im Sommer 2021 seiner Bestimmung übergeben werden und findet großen Anklang.

Ziel müsse es sein, in den Sommermonaten Veranstaltungen anzubieten, den Park mit Leben zu erfüllen und nach Corona wird es wieder vermehrt möglich sein, Veranstaltungen durchzuführen. Seit seiner Eröffnung im Sommer vergangenen Jahres wird der Park gerne genutzt, so Klaus Müller.

„Es gibt viele Ideen für Veranstaltungen im Mehrgenerationenpark, die umsetzbar sind und für die der Park auch die Voraussetzungen bietet“, Klaus Müller, Ortsvorsteher Ühlingen. | Bild: Werner Steinhart

Wichtig ist es für den Ortschaftsrat, die Vereine mitzunehmen. Das ist auch ganz im Sinne der HTG, wie Stefanie Malzacher betont: „Ich wünsche mir eine Zusammenarbeit mit den Vereinen.“

Auch in diesem Jahr möchte man zusammen einige Veranstaltungen in Ühlingen realisieren. Während es 2022 eher spontane Veranstaltungen geben soll, wird man in Zusammenarbeit mit der HTG 2023 ein Programm von Mai bis September anbieten, eventuell unter dem Motto „Ühlinger Sommer 2023“.

Auf Grund von Planung und Organisation, sowie Erstellung und Druck des Flyers ist dies erst im kommenden Jahr realisierbar. Es benötigt dazu eine gute Absprache der einzelnen Veranstaltungen, wobei ein Projektteam von Vorteil wäre, so Stefanie Malzacher.

Veranstaltungsideen

Für einen „Ühlinger Sommer 2023“ gibt‘s vielfältige Ideen, angefangen von Kurkonzerten, von Theater im Park, Theaterverein Zeitschleuse, Flohmarkt, Kinderflohmarkt, Kunst im Park oder „Park in Flammen“ mit Fackeln, Flammkuchen und Feuerschlucker. Darüber hinaus könnten geführte Wanderungen, Dorfführungen oder Rallye für Kinder ins Programm aufgenommen werden.

Im Sommer ein ideales „Spielgerät“ für die Kinder, die Wasserpumpe mit anschließendem Wasserlauf. | Bild: Werner Steinhart

Für Ortsvorsteher Klaus Müller ist es auch wichtig, dass alle Bürgerinnen und Bürger sich angesprochen fühlen, zu einem Programm beizutragen. So kann man den Park ins Kinderferienprogramm aufnehmen. Das Clowntheater Kakerlaki könnte im Freien bei schönem Wetter im Park auftreten. Für Kinder könnte eine Dorfrallye im Park beginnen. Einzelpersonen könnten eine Märchenstunde anbieten.

Senioren können den Park in ihr Programm aufnehmen mit Nachmittagsmusik oder „Schwatz im Park“. Klaus Müller denkt an eine Ausstellung mit den großformatigen Bildern vom 1200-jährigen Ortsjubiläum Ühlingens. Jahreszeitliche Farbtupfer steigern die Attraktivität des Parks, wie Bepflanzung mit Blumenzwiebeln im Herbst für‘s Frühjahr bis zu Herbstzauber mit Kürbis- oder Runkelnschnitzen für Kinder.

Für kleinere Veranstaltungen gedacht ist der kleine Platz mit seinen Sitzplätzen. Er bietet sich auch zum Boule-Spiel an. | Bild: Werner Steinhart

Fazit von Ortsvorsteher Klaus Müller: „Es gibt viele Ideen für Veranstaltungen im Mehrgenerationenpark, die umsetzbar sind und für die der Park auch die Voraussetzungen bietet.“

Der Park

Der Mehrgenerationenpark hat zwei Eingänge von der Hauptstraße aus. Serpentinenartig führt ein gepflasterter Weg durch den Park. Der Mehrgenerationenpark ist barrierefrei, das bedeutet auch, dass die Wege auch keine allzu großen Steigungen aufweisen dürfen.

Der Mehrgenerationenpark im Zentrum Ühlingens bietet sich für Veranstaltungen direkt an und Ideen dazu gibt‘s viele. | Bild: Werner Steinhart

In den Kurven bieten sich Sitzelemente an, die zum Verweilen einladen. Der Park ist für alle Generationen konzipiert, sollte daher keinesfalls ein reiner Spielplatz werden. Dennoch finden sich für Kinder kleine Spielmöglichkeiten wie beispielsweise zum Hüpfen, ein Drehteller oder ein Sprachrohr. Eine Wasserpumpe mit anschließendem Wasserlauf begeistert die Kinder.