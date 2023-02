Sie sind jung, heimatverbunden und überzeugt, einen der schönsten Berufe auszuüben, die es gibt. Beatrice Bölle, Patrick Beck und Benedikt Gänswein haben ein Studium beziehungsweise eine Ausbildung in der Landwirtschaft genossen.

Sie haben das Wissen und den Willen, nach neuesten Erkenntnissen Wiesen und Felder zu bewirtschaften. Durch ihre Arbeit trägt die Landwirtschaft zur Ernährung der Menschen und Offenhaltung der Landschaft und der Attraktivität der Tourismusregion bei. Wiesen und Weiden binden sehr viel CO 2 und dienen daher auch dem Umweltschutz.

Der Hintergrund An der Bürgerversammlung in Ühlingen sollte es neben den Ortsberichten für die Anwesenden einen Einblick in die Arbeit und die Eigenheiten der heimischen Landwirtschaftsbetriebe geben. So moderierte Ortsvorsteher Klaus Müller den Beitrag der Ühlinger Junglandwirte. Es sei ihm ein Anliegen, den Stellenwert der Landwirtschaft für die Region zu verdeutlichen. Drei junge Leute, Beatrice Bölle, Patrick Beck und Benedikt Gänswein, erzählten in einer gemeinsamen Präsentation von ihrer Arbeit.

Viele Bauern haben in den vergangenen Jahrzehnten die Landwirtschaft aufgegeben. So waren es in Ühlingen 1945 bei 700 Einwohnern noch 88 Landwirtschaftsbetriebe. Heute sind es bei 1141 Einwohnern noch rund zehn. Ein Landwirt ernährt heutzutage 139 Menschen.

Die verbliebenen Bauern erfüllen nach eigenen Angabe hohe Standards mit kostspieligen Investitionen und dem Tierwohl entsprechenden Ställen. Strenge Düngevorschriften werden eingehalten. Diese Voraussetzungen seien im Ausland nicht gegeben. Deshalb sollten regionale Produkte bevorzugt werden, erklären sie.

Patrick Beck (24): Landwirtschaft als ein Stück Freiheit

Für Patrick Beck ist Landwirtschaft mit Natur, Tieren, Arbeit an der frischen Luft und einer gewissen Freiheit verbunden. Seine dreijährige Ausbildung absolvierte er nach einjährigem Vollzeitunterricht in Radolfzell zwei Jahre auf Höfen in Wangen und Detzeln. Zudem absolvierte er die Ausbildung zum Landwirtschaftsmeister.

Vor rund zwei Jahren investierte die Familie 1,1 Millionen Euro in moderne Viehhaltung mit Laufstall und Melkroboter. Trotz eines Zuschusses von 20 Prozent und 10 Prozent extra für die Premiumhaltung der Tiere, die im Sommer auf der Weide sind, war die Investition ein mutiger Schritt.

Er könne sich aber keinen anderen Beruf vorstellen, sagt der Junglandwirt. Die Arbeit mit den Händen, das Säen in die Felder und Ernten, das Wachsen von Pflanzen und Tieren, könne nichts anderes ersetzen.

Mit seinem Vater Andreas Beck bewirtschaftet er im Vollerwerb rund 112 Hektar. Mutter Sonja Beck ist in Vollzeit berufstätig, unterstützt aber bei der täglichen Arbeit. Für 75 Kühe ist der Melkroboter rund um die Uhr aktiv. Störungsfälle werden per Handy automatisch angezeigt.

28 bis 30 Liter Milch gibt eine Kuh pro Tag. 65 Stück Jungvieh stehen außerdem im Stall. Die Wiesen, Weiden und Äcker seien maximal zwei Kilometer vom Hof entfernt, erklärt der 24-Jährige. Alle zwei Tage werde die Milch von der „Schwarzwaldmilch“ abgeholt.

Beatrice Bölle (24): Von klein auf der Berufswunsch

Ihr Berufswunsch war von klein auf Landwirtin, erzählt Beatrice Bölle. Sie studierte Agrarwirtschaft an der Fachhochschule Nürtingen. Mit einer 80-Prozent-Stelle arbeitet sie in der Schweiz, wo sie landwirtschaftliche Biobetriebe prüft und zertifiziert.

Im Nebenerwerb bewirtschaftet sie zusammen mit ihrem 62-jährigen Vater 70 Hektar Grün- und Ackerland in Ühlingen. Seit Beginn der Energiekrise sei die Nachfrage nach Bio-Produkten rückläufig, da die Leute sparen müssen, berichtet Beatrice Bölle von ihren Erfahrungen. Verbraucher fordern Nachhaltigkeit und Tierwohl, seien aber nicht bereit, den Preis dafür zu bezahlen, erzählt sie weiter.

Die 24-Jährige liebt die Arbeit auf dem Feld mit dem Traktor. Urlaub bedeute für sie und den Vater, Bestellung der Felder und Erntezeit. „Der Beruf Landwirt ist so eng mit der Natur verbunden, wie kein anderer. Wir sind im Einklang mit der Natur, die wir nicht beeinflussen können uns aber in jeder Hinsicht beeinflusst“, erklärt die junge Landwirtin mit Bachelor-Abschluss.

„Unsere Arbeit stellt schlussendlich die Lebensgrundlage von uns allen dar“, erzählt sie wieter. Viel habe sie noch nicht von der Welt gesehen, da ihr die landwirtschaftliche Arbeit wichtiger sei.

Benedikt Gänswein: Kein anderer Beruf als Bauer

Laut Aussage von Benedikt Gänswein habe er nach fünf Praktika in Industriebetrieben festgestellt, dass es für ihn keinen anderen Beruf als Bauer geben kann. „Es war seine freie Entscheidung“, berichtet sein Vater Werner Gänswein.

Der dreijährigen Ausbildung zum Landwirt folgte der Abschluss als Landwirtschaftsmeister in Emmendingen mit Schwerpunkt Ökologischer Landbau. Familie Gänswein stellte ab 2015 den konventionellen Betrieb mit 30 Kühen auf Ziegenhaltung nach Demeter-Richtlinien um.

Der Betrieb wird seither biologisch-dynamisch bewirtschaftet. Mit 80 Hektar gehört der Bauernhof zu den kleineren Betrieben. Vater und Sohn sind Vollerwerbslandwirte. Die Mutter und Benedikts Freundin arbeiten mit, sind aber außerdem zu je 50 Prozent berufstätig.

Zusätzliche landwirtschaftliche Flächen seien schwer zu finden, die für eine Aufstockung der Tiere nötig wären. Zweimal täglich werden 250 Milchziegen gemolken. Zuzüglich Nachzucht, acht Mutterkühen und im Sommer 180 Puten werden sie nach den strengen Demeter-Richtlinien gehalten.

Die Ziegenmilch wird dreimal wöchentlich für die Käserei Monte Ziego abgeholt. Puten werden direkt vermarktet und Rinder werden an „Rebio“ (Edeka-Südwest) verkauft. Werner Gänswein sage oft zu seinen Ziegen: „Euch geht‘s besser als uns Bauern“, erzählt er schmunzelnd.