Ursula und Enrique Ortlieb feiern in Birkendorf ihre Goldene Hochzeit. Vor 50 Jahren, am 13. Oktober 1973, gaben sie sich das Ja-Wort in der Kirche St. Margareta in Birkendorf.

Noch heute erinnern die beiden sich, wie die Trachtenkapelle Birkendorf, organisiert von Ursulas Schwiegervater, die beiden zur Birkendorfer Pfarrkirche geleitet hatte.

Das Paar geht in die selbe Klasse

Zuvor fand in Argentinien, der Heimat von Enrique, im selben Jahr die Verlobung statt. Kennengelernt hatten sich die beiden in der Pestalozzi-Schule, einer Berufsaufbauschule in Konstanz, als sie in derselben Klasse waren.

Das war vor 50 Jahren als sich Ursula Ortlieb, geborene Dörflinger und Enrique Ortlieb in Birkendorf das Ja-Wort gaben. | Bild: Privat,Ortlieb

Ursula war das einzige Mädchen unter 32 Jungen in der Klasse und schmunzelnd fügt Enrique Ortlieb hinzu: „Ich habe mich um Ursula sehr bemühen müssen, die Konkurrenz war groß.“

Von Argentinien nach Konstanz

Enrique Ortlieb erblickte am 21. Oktober 1950 in Argentinien das Licht der Welt. Wie kam nun der junge Enrique Ortlieb, der aus Argentinien stammt nach Konstanz?

Er hatte in Argentinien bei Siemens eine Lehre als Feinmechaniker absolviert, kam in Kontakt mit deutschen Ingenieuren, die ihm Deutschland schmackhaft machten und er dann den Schritt nach Europa wagte und blieb, obgleich er eigentlich nur ein Jahr in Deutschland bleiben wollte.

Ursula und Enrique Ortlieb feiern in Birkendorf ihre Goldene Hochzeit. | Bild: Werner Steinhart

Es war für Enrique Ortlieb nicht einfach, die Schule zu schaffen, doch Ursula unterstützte ihn dabei. Anschließend begann er in Konstanz sein Ingenieurstudium auf der Fachhochschule.

Ortschafts- und Gemeinderat

Bis zu seiner Pensionierung 2013 arbeitete Enrique Ortlieb in Baden/Schweiz und war für Planung und Entwicklung von Dampfturbinen, später für Gasturbinen zuständig. Kommunalpolitisch war Enrique Ortlieb von 1994 bis 2004 Ortschaftsrat in Birkendorf und Gemeinderat in Ühlingen-Birkendorf.

Ursula Ortlieb, geborene Dörflinger, wurde am 4. September 1953 in Birkendorf geboren und wuchs im Kreis ihrer sieben Geschwister auf. Als siebtes Kind einer Familie übernahm der damalige Bundespräsident Theodor Heuss die Ehrenpatenschaft, so Ursula.

Verschiedene Positionen im Rathaus Ühlingen

Nach ihrer Schulzeit in ihrem Heimatort erlernte sie den Beruf der Einzelhandelskauffrau, die mittlere Reife erlangte sie dann nach der Schule in Konstanz.

Ursula Ortlieb war von 1974 bis 2016 in verschiedenen Abteilungen im Rathaus Ühlingen tätig, erlebte sechs Bürgermeister und war zuletzt beim Standesamt und anschließend als Leiterin des Bürgerservice tätig.

Seit einigen Jahren ist Ursula Ortlieb begeisterte Mitarbeiterin des SÜDKURIER und berichtet mit Leidenschaft über das Leben in ihrer Heimatgemeinde.

Familie über die ganze Welt verteilt

Gemeinsam hat das Ehepaar Ortlieb vier Kinder, zwei Söhne und zwei Töchter und inzwischen elf Enkel. Die Familie bleibt international: Sechs Enkel leben mit ihren Eltern im Ausland, fünf in Deutschland. Und so nehmen die Enkel das Jubelpaar in Anspruch. Doch es bleibt für die beiden noch genügend Zeit für kleinere und größere Fahrradtouren.