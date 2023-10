Seit 167 Jahren gibt es in Birkendorf den Chilbi-Markt, auch Schürzlemarkt genannt. Auch wenn der Saumarkt in den frühen Morgenstunden längst der Vergangenheit angehört und es keine Schiffschaukel, Karussell und Schießbude mehr gibt, so hat der Traditionsmarkt weiterhin eine große Anziehungskraft für die Leute in Birkendorf und Umgebung. Auch viele „Weggezogene“ nutzen die Chilbi gerne für einen Besuch in der alten Heimat und man freut sich, alte Bekannte zu treffen.

Weil das Geschäft in diesem Jahr besonders gut lief, blieb Christian Mauch mit seinem Stand länger als sonst. Das Marktleben ist ihm in die Wiege gelegt. Wie er erzählt, wurde er auf dem Markt geboren. Vor 30 Jahren übernahm er das Geschäft von den Eltern. | Bild: Ursula Ortlieb

So drängten sich bei schönstem Herbstwetter am Chilbi-Dienstag unzählige Besucher durch die Bühlstraße auf der Suche nach dem ein oder anderen Schnäppchen. Insgesamt boten 80 Stände ihre Waren an. Die Gaststätten hatten Hochbetrieb und es war schwierig zum Mittagessen noch einen Tisch zu ergattern. Dafür gab es aber auch Kulinarisches auf dem Markt wie heiße Würste, Zwiebeldünne, Glühwein und Getränke an den Ständen von FC und Kfd, frisch zubereitete Crêpes-Waffeln, Striebli und Cappuccino bei Schlemmeria Supplie. Immer am gleichen Standplatz werden sie von Stammkunden jedes Jahr aufgesucht. Manche Marktbeschicker kommen schon seit Jahrzehnten. Bleiben welche plötzlich weg, dann sind sie in Rente und es gab keine Nachfolger. So wurde in diesem Jahr der Stand von Rosato mit heißen Maroni und Glühwein vermisst.

Bei schönem Wetter konnten die Marktbesucher im Freien Wurst und Wecken vom FC-Stand genießen. | Bild: Ursula Ortlieb

Marktleute habe ihre eigene Mentalität. Man kennt und trifft sich an den verschiedenen Märkten in der Region. „Wir sind immer zufrieden mit dem Geschäft“, sagt Roland Mayer, dessen Sohn schon mitarbeitet. Man kann sich bei ihm unter anderem mit Magenbrot, gebrannten Mandeln, Lebkuchenherzen eindecken. Der Spielzeugverkauf florierte diesmal wie noch nie, stellte Christiane Güntert erfreut fest.

Bei Sonnenschein macht den Besuchern der Bummel über den Chilbimarkt in Birkendorf besonders viel Spaß. | Bild: Ursula Ortlieb

Wenn es gilt Kinderwünsche zu erfüllen, sind Eltern oder Großeltern bereit, an Chilbi etwas tiefer in die Tasche zu greifen. Den Hut- und Gürtelstand Mauch gibt es seit 60 Jahren auf dem Markt in Birkendorf. Christian Mauch führt das Geschäft, das er vor 30 Jahren von den Eltern übernommen hatte. Weil die Kauflust außergewöhnlich hoch war, ließ er seinen Stand länger als gewöhnlich bis 21 Uhr geöffnet. „Die Leute kaufen und kaufen“, freute er sich. „Im nächsten Jahr kommen wir wieder. Wir mögen die Birkendorfer Chilbi!“