von Elisabeth Baumeister

Ekkehard Blank, ein echter Hürrlinger Bürger, kann am heutigen Dienstag seinen 80. Geburtstag feiern. Durch das vielseitige berufliche, nebenberufliche und ehrenamtliche Engagement ist Ekkehard Blank weit über die Grenzen von seinem Heimatdörfle Hürrlingen bekannt.

Im Alter von erst 14 Jahren hat er seine Mutter verloren. „Meine Tante Hedwig hat sich sehr um mich gekümmert.“ Nach der Schulzeit kam Ekkehard Blank zur Post. Blank war ein „Pöstler“ von der Pike auf, vom Briefträger bis zum Betriebsleiter. Er war bei den Ämtern in Waldshut, Tiengen, Schönau im Schwarzwald und Lörrach eingesetzt. Von 1974 bis zu seinem Vorruhestand im Jahre 1997 war er Betriebsleiter auf dem damaligen Postamt in Ühlingen. Im Zustelldienst war er im Wiesental eingesetzt. Dort hat er in Schönau seine Frau Liselotte kennengelernt, die er 1963 geheiratet hat.

34 Jahre lang Ortschaftsrat

Ekkehard Blank hat sich im Ortsteil Hürrlingen 34 Jahre lang als Ortschaftsrat für die Belange seiner Mitbürger eingesetzt und war zudem 23 Jahre Ortsvorsteher von Hürrlingen. Im Jahr 1979 wurde Ekkehard Blank in das Amt des Mesners „berufen“. Er war in der Pfarrkirche St. Leodegar 42 Jahre lang mit Leib und Seele Mesner und hatte die Kirche und das Kloster unter seiner Obhut. Dort war er täglich mehr als einmal anzutreffen. Er hat vor allem im Kloster immer mehr Aufgaben übernommen. Bei seinen Führungen durch das Museum und die Kirche konnte er die Besucher für die Geschichte vom Augustinerchorherrenstift begeistern. Blank war in der Pfarrgemeinde St. Leodegar 33 Jahre Pfarrgemeinderat und 15 Jahre Pfarrgemeinderatsvorsitzender.

Faible für Fußball

Ekkehard Blank war Spieler beim FSV Riedern und ist immer noch sehr sportbegeistert. „Wenn der FC Bayern München, der SC Freiburg und der FSV Riedern gewonnen hat, dann war das für mich ein gutes Wochenende.“ Im Kreis mit den Familien der beiden Söhne und dem Enkel Julius kann Ekkehard Blank bei guter Gesundheit seinen 80. Geburtstag feiern.