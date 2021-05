von Wilfried Dieckmann

„Ein weiteres Standbein im landwirtschaftlichen Betrieb“, so bezeichnete Daniel Stritt die Idee, auf dem Bläselehof in Grafenhausen einen mobilen Hühnerstall aufzustellen. Im zweiten Anlauf haben die Behörden auch den Bauantrag genehmigt, nachdem der geplante Standort in Richtung Kuhstall, weiter weg von der Wohnbebauung, verlegt wurde.

Hochrhein Vorsichtige Entwarnung in Sachen Geflügelpest Das könnte Sie auch interessieren

Der Gemeinderat hatte im November einstimmig die Aufstellung eines mobilen Hühnerstalls, der Platz für etwa 80 Legehennen bietet, befürwortet. Dank der Mobilität kann der Standort auf dem eigenen Grundstück rund um den landwirtschaftlichen Betrieb gewechselt werden. Die Grundfläche des Hühnerstalls beträgt bei einem Innenmaß von 3,78 mal 2,08 Metern knapp acht Quadratmeter, 16,5 Meter Sitzstangen stehen den Hühnern zur Verfügung. Hinzu kommt eine erhöhte Lauffläche von 5,36 Quadratmetern. Der Stall hat ein Leergewicht von rund 1100 Kilogramm und kann mittels Radlader versetzt werden. Gruppenlegenester sind am Stall angebaut. Die Eier können von außen entnommen werden.

Die Funktion

Im Regelfall halten sich die Hühner im Freien auf. Mit dem Einsetzen der Dämmerung wechselt das Federvieh automatisch in seinen mobilen Stall. Die Ein- und Ausgangsklappe verschließt sich bei Dunkelheit schließlich automatisch. In dem mittlerweile verwirklichten mobilen Stall sind heute 80 Hühner untergebracht, die sich aber auch im Freien aufhalten können. Frische Freilandeier werden nunmehr direkt am Bläselehof vermarktet.