Wie die Polizei angibt, ereignete sich der Unfall um die Mittagszeit. Eine 76 Jahre alte Mercedes-Fahrerin war von Detzeln in Richtung Untermettingen unterwegs, als ihr in einer Linkskurve zwei Motorräder entgegenkamen. Der zweite Kradfahrer streifte mit seiner Honda den Mercedes und kam zu Fall. Seine Maschine stürzte einen Abhang hinunter. Der 32-Jährige wurde bei dem Sturz schwer verletzt und in die Uni-Klinik Freiburg eingeliefert. Die 76-Jährige blieb wohl unverletzt. An der Honda entstand Schaden in Höhe von 20.000 Euro, am Mercedes in Höhe von rund 3000 Euro. Laut Polizei sind sowohl der Honda-Pilot als auch die Mercedes-Fahrerin zu weit links gefahren.