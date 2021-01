von Ursula Ortlieb

Als im November 2015 knapp 50 Flüchtlinge aus Syrien im Übergangswohnheim in Birkendorf ankamen, übernahm die damalige Bundestagsabgeordnete Gabriele Schmidt auch eine Patenschaft für die vierköpfige (inzwischen fünfköpfige) syrisch-kurdische Familie Othman. Schmidt betreut sie bis heute und begleitet sie vor allem bei Arztbesuchen und Behördengängen.

Dabei stöhnte die Flüchtlingshelferin manchmal selbst über den Papierkrieg. „Wie sollen diese Leute bei der Beantragung von staatlichen Hilfen verstehen, welche Angaben verlangt werden, wenn sie es nicht lesen können?“ Inzwischen ist die Verständigung in Deutsch besser geworden. Texte zu lesen und zu verstehen sei jedoch für das Ehepaar nach wie vor eine große Hürde. Die coronabedingte Schulschließung war für die Familie mit einem Erstklässler ein großes Problem.

Gabriele Schmidt betreut daher seit dem Ende der Winterferien den siebenjährigen Ali-Can beim Lernen. „Dies bedeutet vier bis sechs Stunden Unterricht in den Fächern Schreiben, Lesen, Rechnen und Sachkunde. Das ist anstrengend für mich, aber auch für das Kind“, erzählt Schmidt. Es erfordere Zeit und Geduld, mache aber auch Freude. Mathematik sei Lieblingsfach von Ali-Can, der akzentfreies Deutsch spricht und erzählt: „Manchmal bin ich als Dolmetscher für Eltern und meine Patin im Einsatz.“

Lob für Grundschule

Gabriele Schmidt staunt über den Einsatz, den die Lehrkräfte an der Birkendorfer Grundschule erbringen. In der Schule wird das Lernmaterial einmal wöchentlich abgeholt, und die Aufgabenhefte und Arbeitsblätter werden vor dem Wochenende wieder abgegeben. „Ich bin wirklich beeindruckt, wie gut der Heimunterricht von den Lehrern immer vorbereitet wird. Ich bin mir aber jetzt auch im Klaren, welche Leistung Eltern und Schülern abverlangt wird, besonders wenn mehrere Kinder von verschiedenen Klassen oder Schulen zu Hause betreut werden müssen“, sagt die 65-Jährige.

Wenn, wie im Fall von Ali Can, aufgrund von fehlendem Sprachverständnis eine Unterstützung im Elternhaus Hause nicht möglich sei, bedeute das für Kinder auch eine gewisse Ausgrenzung. Ali-Can lernt mit Freude und ist sehr stolz, mit seiner Patin lernen zu können. Er zeigt gern, was er gelernt hat. „Ich freue mich aber sehr, wenn ich wieder in die Schule in Birkendorf gehen darf und meine Mitschüler treffen kann.“ Kinder brauchen Kinder, deshalb ist Gabriele Schmidt der Auffassung, dass eine Schulschließung über den 14. Februar hinaus eher schadet als nutzen könnte.

Zur Person: Gabriele Schmidt war von 2013 bis 2017 für die CDU im Bundestag. Als Ruheständlerin engagiert sie sich für das Frauenhaus und den Tafelladen.