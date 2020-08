von Wilfried Dieckmann

Herr Rosa, wo und wie haben Sie die bisherige Corona-Zeit verbracht?

Ich bin seit Anfang März, von ganz kurzen Unterbrechungen abgesehen, stabil an meinem Wohnort in Grafenhausen. Die Universitäten in Thüringen wie auch anderswo haben fast vollständig auf Digitalbetrieb umgestellt, sodass ich meine Vorlesungen aufgezeichnet und meine Seminare ebenso wie Konferenzen und Gremiensitzungen mit Hilfe von Kamera und Mikrofon vom Homeoffice aus erledigt habe. Von hier aus habe ich Vorträge in Rom, Stanford oder Paris gehalten – eine ganz neue Erfahrung.

Zur Eindämmung der Corona-Pandemie wurden seitens der Politik Maßnahmen angeordnet, die mit Handlungseinschränkungen verbunden waren. Gewisse Grundrechte wurden außer Kraft gesetzt oder zumindest eingeschränkt. Haben Sie dies auch so empfunden?

Natürlich ist es so, dass die Politik auf beispiellose Weise in unser Leben eingegriffen und auch Rechte außer Kraft gesetzt hat – niemand hätte es für möglich gehalten, dass man uns verbieten könnte, einander zu umarmen oder sich zu treffen. Dennoch nehme ich das nicht wirklich als eine Einschränkung von Grund- und Bürgerrechten durch die Politik wahr: Politiker wie Bürger sahen sich plötzlich mit einer neuen Situation und einer Gefahr konfrontiert, und darauf hat die Gesellschaft mit der Bereitschaft zu neuen Verhaltensweisen reagiert. Nicht die Politiker haben uns zu irgendetwas gezwungen oder haben uns etwas verboten, sondern wir haben mithilfe unserer demokratisch gewählten Steuerorgane eine Antwort auf die Gefahr gefunden.

Zur Person Hartmut Rosa (55), 1965 in Lörrach geboren, wuchs im Grafenhausener Ortsteil Geroldshofstetten auf. Dort wohnt er und ist beispielsweise beim Tennisclub aktiv. Der promovierte Soziologe und Politikwissenschaftler hat einen Lehrstuhl für Soziologische Theorie an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena und ist Direktor des Max-Weber-Kollegs in Erfurt.

Hat der ländliche Raum im Umgang mit Corona gegenüber Städten Vorteile?

Das scheint mir offensichtlich zu sein. In den Städten sind die Auswirkungen der Krise viel deutlicher zu spüren, weil die Menschen viel dichter und auf engerem Raum zusammenleben müssen. Menschenansammlungen sind eben in aller Regel ein städtisches Phänomen. Vor allem aber ist in der Großstadt der Wohnraum viel beengter: Wenn etwa Familien dort mit drei kleinen Kindern in einer Dreizimmerwohnung ohne Balkon wohnen müssen, waren und sind die Einschränkungen ein großes körperliches und psychisches Problem. Hier auf dem Land haben viele einen Garten oder konnten jedenfalls rasch ins Grüne. Und auch die Fallzahlen und damit die Ansteckungsgefahr sind in aller Regel ja viel niedriger. Während in der Stadt, etwa auch schon in Freiburg oder in Jena, die ersten Monate der strengen Beschränkungen teilweise geradezu gespenstisch waren, hat man hier oben in den Bergen zum Teil kaum einen Unterschied im Alltagsleben bemerkt.

Hat die Bevölkerung im Schwarzwald eine andere Sichtweise auf das derzeitige Pandemie-Geschehen in der Welt?

Die Unterschiede zwischen Stadt und Land in der Corona-Erfahrung haben auch Auswirkungen auf die Perspektive. Tatsächlich scheint mir, dass die Menschen auf den Dörfern oftmals eine gelassenere Sichtweise einnehmen konnten: Das Bedrohungsgefühl war nicht so groß, die Risikogebiete schienen weit weg. Aber man fühlte sich umgekehrt auch durch die Einschränkungen nicht so existentiell betroffen: Dass man im Lebensmittelmarkt eine Maske tragen sollte, leuchtet nahezu jedem ein. Insgesamt denke ich, dass die alte soziologische Binsenweisheit, nach der die Ausschläge ins Extreme auf dem Land geringer ausfallen als in der Stadt, auch hier zu beobachten waren: Es gibt weder eine Corona-Panik noch eine große Bewegung gegen die Corona-Politik. Es hat vielleicht ein wenig länger gedauert als in den Städten, bis den Menschen der Ernst der Lage bewusst wurde – aber auch das passt zu jener Binsenweisheit: Die gesellschaftlichen Beharrungskräfte auf dem Land sind größer.

grafenhausen Der Grafenhausener Soziologe Hartmut Rosa sieht die Corona-Pandemie als Chance zum Nachdenken und zur Veränderung Das könnte Sie auch interessieren

Im ländlichen Raum gibt es nicht nur Dörfer, sondern auch Städte wie Bonndorf. Sind hier im Umgang mit Corona gegenüber Gemeinden wie Wutach oder Grafenhausen Unterschiede erkennbar?

Ein Unterschied, der sich beobachten lässt, liegt darin, dass man in der Stadt, eben auch schon in der Löwenstadt, mehr fremden Menschen begegnet, Leuten, die man eben nicht kennt. Und die Pandemie hat uns das Misstrauen gegenüber den Anderen, besonders den Fremden, fast in die Körper hinein geschrieben: Sobald uns jemand nahe kommt, fühlen wir uns unbehaglich; er könnte ja krank sein. Je kleiner das Dorf ist, umso mehr kennt man sich, und wenn dann noch gilt, dass ein Dorf seit Monaten coronafrei ist, werden die Menschen im Umgang mit Corona hemdsärmeliger und unbesorgter, man umarmt sich auch wieder oder feiert zusammen. Ich will nicht sagen, dass das vernünftig sei – es scheint mir nur eine beobachtbare Reaktionsweise. Insgesamt sind aber vermutlich die Unterschiede zwischen den sozialen Schichten größer als die zwischen Stadt und Land: Akademiker scheinen sehr bedacht auf Abstand und Maske, während Menschen aus einfacheren Verhältnissen die Sache tendenziell nicht immer so ernst nehmen. Das kann damit zusammenhängen, dass sie es gewöhnt sind, Risiken und Unberechenbarkeiten ausgesetzt zu sein – und dass sie weder an ihren Arbeitsstellen noch ihren Familien so einfach räumlichen Abstand herstellen können. Homeoffice ist ein Privileg, das in diesen Zeiten nicht jeder genießen kann.