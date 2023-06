Mit der weiteren Ausweisung von Flächen im neuen Gewerbegebiet Morgenwaide hat Grafenhausen den Fokus auf die gewerbliche Zukunft gelegt. In der jüngsten Gemeinderatssitzung hat das Gremium die zweite Änderung des Bebauungsplans als Satzung beschlossen. Zwischenzeitlich konnten nahezu alle Grundstücke in dem 4,5 Hektar großen Gebiet verkauft werden.

Zwischenzeitlich wurde vom Forst der Heckenbestand unter einer Hochspannungsleitung auf einer Ausgleichsfläche ergänzt. Wie Gemeindeförster Friedrich Hugel auf Nachfrage informierte, sei eine geplante Bepflanzung rund um das Regenversickerungsbecken nicht möglich, weil in diesem Bereich aus Sicherheitsgründen ein Zaun errichtet wurde. Die vor dem nordöstlich am Gewerbegebiet angrenzenden Wald vorgesehene Umwandlung der bisherigen Ackerfläche in eine Magerwiese muss nach Aussage von Bürgermeister Christian Behringer noch erfolgen. Zwischenzeitlich aber sind auf dieser Ausgleichsfläche sowie im angrenzenden Wald bereits größere Mengen von Holz illegal abgelagert worden. Der Rathauschef teilte auf Nachfrage mit, dass dies aufgrund der festgeschriebenen Ausgleichsfläche auch nicht erlaubt sei.

Der Bebauungsplan trat bereits im Juli des Jahres 2021 in Kraft. Im Rahmen einiger Baugenehmigungsverfahren wurde jedoch schnell deutlich, dass die vorgeschriebene Dachbegrünung bei der Umsetzung zu Schwierigkeiten führt. Insbesondere bei der Errichtung von Hallen in Leichtbauweise müssten erhebliche Zusatzaufwendungen getroffen werden, um die statischen Voraussetzungen für die Dachlast zu schaffen. Nach Meinung des Gemeinderates könnte dies zu einer Benachteiligung einzelner Branchen führen. Bereits beim ersten Bauantrag musste das Gremium über Ausnahmeregeln entscheiden. Um diesen Weg zu vereinfachen, hat der Gemeinderat nun beschlossen, auf eine Dachbegrünung ganz oder teilweise zu verzichten. Ziele, die mit der zweiten Änderung des Bebauungsplanes umgesetzt werden konnten. Die Änderung wurde im vereinfachten Verfahren ohne erneute Umweltprüfung ausgeführt.

In einer Stellungnahme aus der Offenlage hält es die Naturschutzbehörde im Landratsamt für unerlässlich, eine regelmäßige Umsetzung von Dachbegrünungen oder der alternativ möglichen Baumpflanzungen zu überwachen. Bei der Bepflanzung sind hochstämmige, mittel- bis großkronige Bäume gemäß der verbindlichen Pflanzliste zugelassen, die einen Mindestabstand von zehn Metern zum nächsten Baum haben müssen. Weiterhin hat die Naturschutzbehörde darauf hingewiesen, dass auch Obstbäume für die Höhenlage geeignet sind und sich an der Pflanzliste für heimische Gehölze in Grafenhausen orientieren sollen.