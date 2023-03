Für Sport- oder Freizeitangebote stellt die Gemeinde einheimischen Vereinen, Bürgerinnen und Bürgern sowie gewerblichen Anbietern Hallen in allen Ortsteilen sowie das Hallenbad auch stundenweise zur Verfügung. Diese Räumlichkeiten gibt es aber nicht zum Nulltarif. Die Gebührensätze wurden Ende 2022 neu geregelt. Demnach zahlen Mieter ab Januar 2023 statt 5,11 Euro nun zehn Euro pro Nutzungsstunde. Private Nutzer zahlen 30 Euro die Stunde. Für Auswärtige wird ein Aufschlag von 100 Prozent fällig.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung stand das Thema erneut auf der Tagesordnung. Wie Bürgermeister Christian Behringer mitteilte, hätten die Erhöhungen für etlichen Unmut gesorgt. So habe es bei ihm selbst und bei der Verwaltung insbesondere von Eltern Anrufe gegeben, die angebotenen Kurse vom BGV, organisiert von Dagmar Kaiser, angesichts der drastischen Erhöhungen der Nutzungsentgelte in Gefahr sehen. „Wenn von Frau Kaiser und dem BGV nichts mehr angeboten wird, dann ist ja in Grafenhausen überhaupt nichts mehr los, oder dass Grafenhausen in der umliegenden Region nur durch die BGV-Kurse für Kinder bekannt ist “, so zitierte der Rathauschef einige Inhalte aus den Anrufen. Auch wurde von Müttern schon argumentiert, dass ihre Kinder ja nicht duschen würden. „Schließen wir die Duschen dann ab, oder erheben wir unterschiedliche Gebühren, wenn von den Kursteilnehmern fünf die Toilette besuchen und in einem anderen Kurs nicht?“, fragte sich der Bürgermeister.

Auf Nachfrage teilte Behringer mit, dass die Gemeinde auch ein Schreiben von Dagmar Kaiser erhalten habe. Demnach würden in Grafenhausen einige Kurse über ihre BGV-Veranstalterhaftpflicht angeboten. Diese Haftpflicht werde von ihr als BGV gesponsert. Da es anscheinend so viel Unmut gab, hat der Rathauschef das Thema Benutzungsentgelte erneut auf die Tagesordnung genommen. „Wenn es in der Gemeinde über das Thema so viel Unmut gegeben haben soll, dann müssten die Zuhörerreihen bei der öffentlichen Sitzung von aufgebrachten Bürgern ja voll besetzt sein“, so wertete Gemeinderat Oliver Haberstroh (CDU) angesichts keines einzigen Zuhörers die Situation. „Jeder Veranstalter muss sich im Klaren sein, dass die Kosten auch für die Kommune steigen“, betonte Ratsmitglied Clemens Rosa (CDU). Für ihn sei es keine Frage, dass die berechtigten Erhöhungen bestehen bleiben müssten. „Die alten Nutzungsentgelte stammen doch noch von anno dazumal“, meinte auch Linda Baschnagel (CDU). „Wenn auch wirtschaftliche Interessen bei Frau Kaiser dahinterstehen, so ist es immer gut, wenn für Kinder etwas angeboten wird“, so die Meinung von Rätin Claudia Friedrich (FW).

Bäder Im Oberen Schlüchttal betreibt die Gemeinde Grafenhausen das Hallenbad Blubb. Der Schwerpunkt liegt auf dem Schulunterricht. Montags bis donnerstags gehört das Blubb überwiegend den Kindern der Schlüchttal-Schule. Hinzu kommt das Aqua-Fit-Angebot von Eva Bächle, das auch samstags und sonntags stattfindet, das Baby- und Seniorenschwimmen und das Training der Aktiven der DLRG-Gruppe Bonndorf. Schwimmkurse werden montags und samstags gegeben. Weitere Bäder gibt es in Schluchsee-Schönenbach und in Wutach-Ewattingen.

Behringer rief in Erinnerung, dass private Angebote auch über Vereine wie der DLRG möglich seien. Dann würden statt 30 Euro pro Stunde nur zehn Euro fällig. Als Beispiel nannte er den Kleidermarkt, der vom Förderverein der Schule angeboten werde. „Die Erhöhung auf 15 Euro pro Stunde und Kurstag bedeutet bei 15 Teilnehmern einen Anstieg von einem Euro pro Teilnehmer“, rechnete der Verwaltungschef vor. Sollte jedoch durch die Erhöhung eine Teilnahme am Kurs für einzelne Familien nicht finanzierbar sein, dann werde er gegen entsprechenden Nachweis diesen Erhöhungsbetrag aus seinen Verfügungsgeldern begleichen.

