von Wilfried Dieckmann

„100 Jahre SVG – Schinderei im Buchenmoos“: Unter diesen Titel hat der Sportverein Grafenhausen (SVG) die Festschrift zum 100-jährigen Vereinsbestehen gestellt. Die Geschichte des Vereins, von 1921 bis heute, wurde auf 225 Seiten zusammengestellt und kann im Rahmen der SVG Ausstellung im Schwarzwaldhaus der Sinne druckfrisch erworben werden.

„Mögen sich auch in den nächsten 100 Jahren solche Männer und Frauen finden, die Vorbilder für unsere Jugend darstellen, damit diese ihnen nacheifern können“, fordern die beiden Vorsitzenden Daniel Stritt und Felix Gatti unisono zu weiterem zukunftsweisendem Engagement auf.

100 Jahre Zeitgeschichte in 225 Seiten zu packen, ist ein Unterfangen, das nicht wirklich gelingen kann. Wie der SVG-Chef dazu treffend feststellte, erhebt die Chronik keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Auch hätte man zum 100-jährigen Vereinsbestehen vielen Spielern, Funktionären und Trainern danken können. Hinzu kommen noch Personen, die nicht nur in der Führungsebene, sondern bescheiden im Hintergrund wertvolle Dienste leisten.

Dies würde jedoch den Rahmen der Chronik sprengen. Dennoch, die Chronik, die bis auf zwei Seiten dank einem Hauptsponsor und zwei örtlichen Geldinstituten vollkommen werbefrei gehalten wurden, geben einen Überblick auf das Vereinsleben. Mit Hochachtung erinnerten die Vorsitzenden in ihrem Vorwort an die „Grafuser“, die 1921 den Mut fanden, in schweren Zeiten den Sportverein zu gründen und diesen 1946 wieder mit Leben zu erfüllen. Mit Bedauern werteten sie, dass der 100. Geburtstag in die Zeit „einer nicht endenden Pandemie“ fällt. Somit kann in der Festschrift nicht auf Festlichkeiten hingewiesen werden, weil diese coronabedingt nicht stattfinden können.

Kevin Rosa, der sich mit weiteren SVG-Aktiven an der Festschrift beteiligte, brachte es im Gespräch auf den Punkt: „Wir sind stolz darauf, dass wir eine Festschrift geschaffen haben, in der Geschichte und Tradition des SVGs hervorgehoben wurden“. Erhältlich ist die Chronik „Schinderei im Buchenmoos“ ab dem heutigen Samstag, 26. Juni, für neun Euro. Verkauft wird das Werk von SVG-lern, außerdem bei Spielen am Sportplatz, bei Edeka Fechtig, in der Bäckerei Müller sowie beim Autohaus Tröndle. Viele Geschichten lehnen sich an die Ausstellung „100 Jahre SVG – Schinderei im Buchenmoos“ an.

