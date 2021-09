von Elisabeth Baumeister

Dem Vorsitzenden der Heinrich-Ernst-Kromer Gesellschaft, Günter Hoffmann, ist es gelungen, mit der Schriftstellerin Sandhya Hasswani aus Herrischried den Hotzenwald auf eine außergewöhnliche Art zu uns in den Schwarzwald zu bringen.

Hasswani wandert durch die Zeiten vom 13. Jahrhundert Rudolf von Habsburg bis zum 1963 verstorbenen Hotzenbischof von Herrischried. Sandhya Hasswani wurde von ihrer Mutter mit der hochdeutschen Sprache erzogen. Durch ihre Freundinnen hat sie den Dialekt kennen und lieben gelernt. Eine junge Frau mit indischen Wurzeln und viel Liebe an der Geschichte vom Hotzenwald.

Laufenburg und der Tabakfilter

Sie las aus ihrem Buch die Sage vom Beeri Maa, der in Görwihl sein Unwesen trieb. Eine Geschichte die sehr an Märchenerzählungen erinnert. Sie hat den Hotzenwald ein wenig verlassen und die Sage wie die Wälderstadt Waldshut zu ihrem Namen kam, erzählt. Es war zu erfahren, was Laufenburg mit dem Tabakfilter zu tun hat und dass der Tabak bei fast allen Wehwehchen helfe.

Das Buch „Sagenhafter Hotzenwald“ von Sandhya Hasswani birgt Historisches, Humorvolles, Unheimliches und wahre Begebenheiten zum Beispiel, wie der Herrischrieder Pfarrer Nikolaus Rombach zum Hotzenbischof ernannt worden ist. Die Zuhörer haben sich vor allem für den vielbesagten „Hotzenblitz“ und die richtige, immer wieder diskutierte, Grenze zwischen dem Hotzenwald und dem Schwarzwald interessiert. Günter Hoffmann bedankt sich bei der Schriftstellerin „Sie haben uns gekonnt aus den Sagen mit vielen eigenen Ideen erzählt.“