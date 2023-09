Hubschrauber werden im Oktober die Wälder von vier Gemeinden im Südschwarzwald überfliegen. Sie bringen über 500 Hektar Wald Kalk aus, um so der Versauerung des Bodens entgegenzuwirken. Neben Trockenheit, Stürmen und Schädlingen sieht die Wissenschaft in der Bodenversauerung einen weiteren Auslöser für die derzeitigen Waldschäden, informiert der Forstbezirk Südschwarzwald in einer Mitteilung.

Darum werden die Wälder gekalkt

Daher sei die Regenerationskalkung der Waldböden ist eine wichtige Strategie zur Anpassung der Wälder in Zeiten der Klimakrise. „Mit der gezielten Kalkung unterstützen wir unsere Waldböden und mildern die negativen chemischen Prozesse im Untergrund ab“, wird Forstdirektor Thomas Emmerich, Leiter des Forstbezirks Südschwarzwald in St. Blasien in einer Mitteilung zitiert.

Darum ist das Ausbringen von Kalk wichtig

„In den letzten 70 Jahren haben viele unserer Waldböden durch Luftschadstoffe und Säureeinträge stark gelitten.“ Intakte Waldböden sind die Lebensgrundlage für gesundes Waldwachstum und für die langfristige Erhaltung der Waldfunktionen äußerst wichtig.

Forscher gehen davon aus, dass Bäume in versauerten Böden flacher wurzeln und dort noch anfälliger für Trockenstress sind. Sie raten daher dringend, für die Entwicklung klimastabiler Wälder versauerte Böden zu kalken.

Hier wird gekalkt

Der ausgebrachte Naturkalk ist für Waldbesucher laut Mitteilung vollkommen ungefährlich, allerdings müssen die jeweiligen Waldgebiete während des Hubschrauberfluges für die Waldbesucher gesperrt werden. Hinweisschilder weisen auf die Sperrung hin. Gekalkt werden die Wälder in Ühlingen-Birkendorf, Grafenhausen, Bonndorf und Schluchsee.

Für die Planung der Bodenschutzkalkung wurden zahlreiche in einem Geoinformationssystem erfasste Informationen über den Bodenzustand durch die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg in Freiburg herangezogen und durch Bodenproben im Staatswald ergänzt. Auf diesen Grundlagen wurden Karten erstellt, die als Planungsgrundlage dienen.

Hier wird nicht gekalkt

Trotz der grundsätzlich positiven Auswirkung der Kalkung gibt es viele Flächen, die bewusst nicht gekalkt werden, heißt es in der Mitteilung weiter. Von Natur aus saure Standorte, vernässende Standorte, Auerhahngebiete und andere kalkungssensible Standorte werden nicht gekalkt.

Auch größere Kahlflächen, die durch den Borkenkäferbefall entstanden, sind werden nicht gekalkt. „Wir haben jede Fläche sehr sorgfältig und mit erheblichem Aufwand analysiert und uns auch mit der Naturschutzund Wasserbehörde abgestimmt“, so der Forstbezirksleiter Thomas Emmerich.

Das müssen die Bürger wissen

Er bittet die Bevölkerung, die Sperrungen zu beachten. Das etwas ungewohnte Bild eines frisch gekalkten Waldes ist nur von kurzer Dauer, beim nächsten Regenschauer wird der Kalkstaub vollends in den Boden gespült.