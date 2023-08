Die Untermettinger Landfrauen pflegen schon seit Jahrzehnten den alten Brauch, an Maria Himmelfahrt Kräuterbüschel zusammenzustellen, die dann im Gottesdienst geweiht und an die Gottesdienstbesucher verteilt werden.

Die Landfrauen Untermettingen pflegen schon seit vielen Jahrzehnten den Brauch des Kräuterbüschelbindens zu Maria Himmelfahrt. Mit Freude und Eifer war auch in diesem Jahr wieder eine Gruppe Landfrauen dabei, die farbenfrohen Kräuterbüschel zusammenzustellen, die später im Gottesdienst geweiht worden sind. | Bild: Werner Steinhart

In einem festlichen Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Jakobus in Untermettingen konnte Pfarrer Thimotee Toe, der die Ferienvertretung für Pater Christoph Eichkorn übernimmt, die zahlreichen Kräuterbüschel, die in Körben vor dem Altar standen, segnen.

Auftakt zur wichtigsten Kräutersammelzeit

Maria Himmelfahrt ist der Auftakt zur wichtigsten Kräutersammelzeit des Jahres. Heilpflanzen, die während dieser Zeitspanne gesammelt werden, übertreffen die anderen Kräuter an Kraft. So sammelten die Landfrauen aus den eigenen Gärten und von den Feldern die wichtigsten Heil- und Tee- als auch Küchenkräuter und stellten verschiedene Kräuterbüschel zusammen.

Ganz konzentriert ist Landfrauenvorsitzende Anja Banholzer beim Gestalten eines Kräuterbüschels, dahinter Corinna Limberger. | Bild: Werner Steinhart

60 Kräuterbüschel für die Gottesdienstbesucher

In den vergangenen Jahren wurden von den Landfrauen über einhundert solcher Gebinde liebevoll hergestellt und nach dem Gottesdienst verteilt. In diesem Jahr beschränkten sich die Landfrauen auf 60 Kräuterbüschel, doch sie genügten, sodass jeder Gottesdienstbesucher mit einem Strauß nach Hause gehen konnte.

Das bedeutet „Kraut“ im Deutschen

„Kraut“ heißen im Deutschen die unterschiedlichsten Pflanzen: niedrige Blattgewächse, in der Küche verwendete Gewürzkräuter oder Pflanzen mit heilender Wirkung. So unterschiedlich wie die Vorstellungen von Kraut sind auch die Zusammensetzungen von Kräuterbüscheln.

Kräuter schützen, bringen Glück und Segen

Sieben ist die Mindestzahl in solch einem Gebinde. Die geweihten Kräuter sollen gegen alle möglichen Krankheiten, aber auch für Eheglück und Kindersegen und vieles mehr helfen. Auch sollen sie ein Schutz fürs Haus sein, so in alten Überlieferungen.

Ein Hingucker: Schön anzusehen sind die farbenfrohen Sträuße zu Maria Himmelfahrt. | Bild: Werner Steinhart

Und diese Kräuter sind im Strauß

Mit Freude dabei waren die Untermettinger Landfrauen, als es wieder hieß, Kräuterbüschel zu binden. Vorbereitet waren im Pfarrgarten dann auch die verschiedensten Kräuter und Blumen, die zu farbenfrohen Sträußen gebunden wurden. Die Untermettinger Landfrauen banden in ihre Kräuterbüschel die bekannten Heil- und Teekräuter wie Boretsch, Salbei, Melisse, Pfefferminze, Thymian, Dill, Schafgarbe, Kamille, Johanniskraut und Beinwell. Und damit die Sträuße besonders ansehnlich wurden, wurden Sommerblumen eingebunden.

So lange gibt‘s schon Kräutersegnungen

Die Blumen, die in allen Kräuterbüscheln zu finden sind, sind wohl eine Nachhineinbegründung der seit dem 10. Jahrhundert üblichen Kräutersegnungen oder Kräuterweihungen. Die Blumen sind eine Zierde vieler Kräutersträuße. Gerne nahmen die Kirchenbesucher die geweihten Kräutersträuße mit nach Hause oder brachten sie den Nachbarn, wo sie im Allgemeinen mit nach unten hängenden Blüten aufgehängt werden.

Das sind die Landfrauen Untermettingen Die Landfrauen Untermettingen sind Mitglied im Landfrauenverband Südbaden. Das Vorstandsteam setzt sich aus Anja Banholzer (Vorsitzende), Alexandra Hainke (stellvertretende Vorsitzende), Corinna Limberger (Kassiererin), Tanja Alex (Schriftführerin), Heidi Baumgartner und Martina Böhler (Beisitzer) zusammen. Die Landfrauen Untermettingen haben 40 Mitglieder.

Das ist das Fest Maria Himmelfahrt

Die früheste Überlieferung dieses Festes Maria Himmelfahrt kann noch bis zum heiligen Bischof und Kirchenlehrer Cyrill von Alexandrien im 5. Jahrhundert zurückverfolgt werden. Es ist das älteste bekannte Marienfest. Viele Kirchen sind Maria Himmelfahrt geweiht.

Ühlingen-Birkendorf Die Untermettinger Landfrauen stellen 70 Kräuterbüschel zu Maria Himmelfahrt zusammen Das könnte Sie auch interessieren

Der Glaube an die leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel wurde 1950 durch Papst Pius XII. feierlich als Dogma, eine Glaubensüberlieferung, erklärt. Sehr bekannt ist der Brauch der Kräutersegnung (Kräuterweihe) an diesem Festtag. Er geht auf die Legende zurück, dass die Jünger statt des Leichnams von Maria Blüten und Kräuter vorgefunden haben.