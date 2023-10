Grafenhausen – Gerade weil der Schlüchtsee in Grafenhausen in der gesamten Region ein beliebtes Ausflugsziel geworden ist, kann nicht mehr wirklich von einem Geheimtipp gesprochen werden. „An vielen heißen Sommertagen wird die Kapazitätsgrenze überschritten“, sagte Bürgermeister Christian Behringer im Rahmen der offiziellen Übergabe des Spielplatzes neben der Liegewiese am Schlüchtsee. Nicht nur der Rathauschef und Markus Stritt vom Bauhof, auch Kerstin Bolz von der Leader-Geschäftsstelle im Landratsamt Waldshut inspizierten den neuen Spielbereich, der von der EU gefördert wurde. Wie der Bürgermeister informierte, summieren sich die Gesamtkosten für den Spielplatz auf 13.637 Euro netto. Bezuschusst wurden die Kosten zu etwa 80 Prozent mit 9927 Euro aus dem Leader-Programm, das regional verwaltet wird.

Wie Kerstin Bolz auf Nachfrage informierte, wird der regionale Zuschusstopf aus dem ELR, dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums, gefüllt. Für den Hochschwarzwald und die Landkreise Lörrach, Waldshut-Tiengen, Schwarzwald-Baar und Emmendingen stehen im Jahr 200.000 Euro bereit. Diese Fördergelder sollen dazu beitragen, die Wirtschaftskraft und Lebensqualität im ländlichen Raum zu sichern und zu steigern.

Zwei heimische Betriebe

An der Erstellung des Spielplatzes waren zwei heimische Betriebe für Wurzelbeseitigung und Erdarbeiten beteiligt, die von Bauhofmitarbeitern unterstützt wurden. Deren Stundenkosten werden laut Aussage der Leader-Expertin aber nicht bezuschusst. Wenn sich jedoch beispielsweise ein Verein daran beteiligt hätte, dann wäre die Arbeitszeit mit 15 Euro pro Stunde in die Bausumme mit eingeflossen und somit auch zuschussfähig gewesen.