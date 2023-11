Schaurig, schön und sexy – Halloween ist für Kürbisschnitzereien, Kostümierungen und das „Süßes oder Saures“-Spiel bekannt. Es bietet Menschen jeden Alters Gelegenheit, sich zu verkleiden, auf Partys zu gehen und Süßigkeiten zu sammeln.

Süßes wird den kleinen Geisterkindern schon gleich entgegengestreckt. Der Hausbesitzer hat sich auch passend kostümiert. | Bild: Ursula Ortlieb

Am Abend zogen in Ühlingen-Birkendorf kleine Geister- und Gruselgestalten wieder von Haus zu Haus. In den Häusern war man schon auf den Besuch vorbereitet und Kinder durften nach Herzenslust in mit Süßigkeiten gefüllte Schalen greifen. Die Kleineren wurden von ebenfalls kostümierten Erwachsenen auf ihrer Tour in der Dunkelheit begleitet.

Eine Gruppe Gruselgestalten zog im Mondschein begleitet von ihren Müttern von Haus zu Haus und bekam Süßes oder Saures. | Bild: Ursula Ortlieb

Ab 20 Uhr stieg für die Großen die Halloweenparty in der Schlüchttalhalle. Hier lohnte es sich, früh da zu sein, denn nach 22 Uhr drängte sich das junge Partyvolk noch bis zur Straße in einer Schlange vor der Eingangstür.

Partygäste brauchten Geduld. Sie wurden beim Einlass vom Sicherheitspersonal, das die Oberhand humorvoll behielt, erst sorgfältig überprüft. Um 22.20 Uhr drängten sie sich noch vor dem Eingang. Im nächsten Jahr soll für alle Halloweenfans mit einem zusätzlichen Festzelt die Möglichkeit zum Feiern geschaffen werden. | Bild: Ursula Ortlieb

„Es tut uns leid, dass die Leute so lange anstehen müssen und teilweise gar nicht mehr reinkommen, aber Sicherheit geht vor“, sagt Michael Selb, der Vorsitzende des FSV Riedern. Jede einzelne Identität der Gäste wurde vom Security-Service per Ausweis gewissenhaft überprüft.

Der Brauch Halloween ist ein Fest, das am Vorabend vor Allerheiligen gefeiert wird und seinen Ursprung in keltischen Traditionen hat. Einwanderer aus Irland brachten es um 1830 als Maskenbrauch in ihre neue Heimat USA und bauten ihn aus. In Deutschland wird Halloween mit US-amerikanischer Ausprägung seit den 1990-er Jahren gefeiert.

Seit 17 Jahren veranstalten die Fußballvereine Ühlingen und Riedern (früher unter der inzwischen aufgelösten SG Schlüchttal) die Party gemeinsam. Konnten früher mehr als 800 Personen in der Halle feiern, sind wegen strengeren Sicherheitsvorschriften nur noch 610 zugelassen.

610 Personen (mehr durften nicht rein) feierten fröhlich Halloween in der Schlüchttalhalle im schummrigen Licht bei Musik und Bewirtung. | Bild: Ursula Ortlieb

So durften viele Halloweenfans nicht in der Halle feiern, oder erst spät, wenn die jüngeren Partybesucher schon den Nachhauseweg antraten. „Es war eine großartige Stimmung im Saal“, erzählt der Vorsitzende des SV Ühlingen, Timo Schäuble. Die Sicherheitsleute seien mit dem Verlauf zufrieden gewesen.

Die dekorierte Schlüchttalhalle wurde zum Hexenkessel, wo DJs mit Musik ordentlich einheizten und den Saal bei fröhlicher Stimmung sinnbildlich zum Kochen brachten. | Bild: Ursula Ortlieb

Damit im nächsten Jahr alle mitfeiern können, plane man, 2024 zusätzlich ein Festzelt aufzustellen. Es sei ein Phänomen, dass die Veranstaltung so gut ankomme, berichtet Michael Selb. 30 bis 40 Personen aus den Fußballvereinen Ühlingen und Riedern waren für die Veranstaltung seit Freitag ehrenamtlich im Einsatz und wurden von Birkendorfer Fußballfreunden unterstützt.

Schaurig und sexy an der Halloweenparty. | Bild: Ursula Ortlieb

Weitere Bilder von der Halloween-Party sehen Sie hier.