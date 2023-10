Der Herbst ist die Zeit des Mostens. Geht heute vieles maschinell, so war das Mosten in früheren Zeiten eine Angelegenheit, bei der Muskelkraft gefragt war. Die Oldtimer- und Traktorenfreunde Ühlingen, die auch ein Herz für historische landwirtschaftliche Maschinen und Geräte haben, demonstrierten auf ihrem Moschtfäscht das Mosten wie zu Großvaters Zeiten. In diesem Jahr verbanden die Traktorenfreunde ihr Moschfäscht mit ihrem zehnjährigen Bestehen.

2013 fanden sich in Ühlingen Freunde alter landwirtschaftlicher Maschinen und Gerätschaften und natürlich Oldietraktoren ein und gründeten die Oldtimer- und Traktorenfreunde Ühlingen.

Hier trifft sich der Verein Die Oldtimer- und Traktorenfreunde Ühlingen haben derzeit 26 aktive Mitglieder und würden sich auch über weitere Mitglieder – mit und ohne Oldie-Traktoren – freuen. Treffpunkt ist jeden ersten Freitag im Monat im Haus der Vereine in Ühlingen. Infos beim Vorsitzenden Uwe Mauch, Telefon 07743/919496. Informationen im Internet unter www.traktorenfreunde-uehlingen.de.

In den zehn Jahren wurde neben den verschiedenen gemeinsamen Ausfahrten zu befreundeten Vereinen in der Region und der Schweiz auch altes Brauchtum gepflegt. Das Moschtfäscht im Herbst gehört längst zu einem Anziehungspunkt in Ühlingen.

Reise in vergangene Zeiten

Die Besucher, die zum Moschtfäscht gekommen waren, fühlten sich in eine längst vergangene Zeit versetzt. Auf dem Kirchplatz in der Ortsmitte hatten die Traktorenfreunde ihre Gerätschaften für die nostalgische Veranstaltung aufgebaut.

Alle Hände voll zu tun hatten die Akteure, die Äpfel für die Presse vorzubereiten. Der Obsthäcksler, Baujahr 1930 wurde mit einem Riemenantrieb in Betrieb gesetzt. | Bild: Werner Steinhart

Zuvor hatten sie Äpfel von Streuobstwiesen gesammelt und angefahren, die zu Apfelmost gepresst werden sollten. Da standen dann die traditionelle Obstpresse und der Obsthäcksler, beide Baujahr 1930. Während die Mostpresse mit Muskelkraft betätigte werden musste, wurde der Obsthäcksler mittels eines Riemenantriebs in Betrieb gesetzt. Die Transmission ging über einen Fahr-Traktor, Baujahr 1954.

Alle Hände voll zu tun hatten die Aktiven der Oldie- und Traktorenfreunde damit, die Äpfel für die Presse vorzubereiten. Das war auch in diesem Jahr wie immer die Aufgabe von Dietmar Hilpert. Das Apfelhäckselgut wurde dann in die Presse umgeladen, eine ganz schön kräftezehrende Arbeit an der Spindelpresse aus den 1940er-Jahren.

Die jüngsten Besucher des Mostfestes konnten an einer kleinen Presse ihren eigenen Saft auspressen. | Bild: Werner Steinhart

Die Traktorenfreunde möchten mit ihrem Moschfäscht altes Brauchtum pflegen, an alte Zeiten und an alte Gerätschaften erinnern. „Das Moschtfäscht ist für uns ein Jahresabschluss, und den möchten wir zusammen mit der Bevölkerung feiern“, erklärte Uwe Mauch, Vorsitzender der Traktorenfreunde.

Der leckere, frisch gepresste Apfelsaft wurde von den zahlreichen Besuchern sofort gekostet und den gab es von den Traktorenfreunden kostenlos. Köstlich dazu passten der selbstgebackene Zwiebeldünne, der schnell weg war.

Kartoffeln aus dem alten Herdöpfeldämfer aus den 40er-Jahren gab es gratis mit Butter, Salz und Zwiebelringen. Dafür sorgte Herbert Gantert (rechts). | Bild: Werner Steinhart

Und wer auch rustikal den Hunger stillen wollte, für den gab es frisch gekochte Pellkartoffeln, zubereitet von Herbert Gantert in einem historischen Herdöpfeldämpfer aus den 1940er-Jahren. Genießen konnte man die heißen Kartoffeln mit Butter, Zwiebelringen und einer Prise Salz, alles natürlich gratis. Für die Traktorenfreunde war das Moschtfäscht ein voller Erfolg, dazu beigetragen hat natürlich auch das milde Herbstwetter.