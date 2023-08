Die Freude an der Kartoffelernte auf dem Gemeinschaftsfeld von Klaus Bastian in Riedern am Wald ist für alle Beteiligten wieder beinahe ungetrübt gewesen. In diesem Jahr hat die Kartoffelkäferplage den Ertrag deutlich beeinflusst. Der Schädling war zwar auch in den vergangenen Jahren zu finden, aber nicht so invasionsmäßig wie in diesem Jahr.

Aber Landwirt Klaus Bastian steht auch weiterhin hinter seiner Entscheidung, den Anbau ohne Chemie durchzuziehen. Das ist auch ganz im Sinne von allen, die sich am Gemeinschaftsfeld „Kartoffel“ beteiligen. Die Einbußen durch den Kartoffelkäfer tragen alle mit. Die frühe Sorte Jelly hat am meisten getragen, da die Knollen schon am besten gewachsen waren, bevor der Käfer kam. Der Kartoffelkäfer hat keine natürlichen Feinde. Schon als Anfang Juni die ersten Käfer entdeckt worden sind, haben die Familien mit dem Ablesen begonnen. Um effektiver zu sammeln, haben sie beispielsweise mit Tennisschlägern die Käfer von den Stauden in die Eimer geklopft. Aber dieser Invasion konnten sie auch auf diese Weise nicht Herr werden.

Die diesjährige Ernte war die kleinste aller bisherigen Jahre. Es gab nur 20 Säcke – mit derselben Pflanzgutmenge konnten im vergangenen Jahr 75 Säcke Kartoffeln geerntet werden. „Der Käfer hat uns buchstäblich die Kartoffeln weggefressen“, sagt Klaus Bastian. Er war dennoch dankbar, dass sich bei der Ernte so viele beteiligt haben und vor allem die Kinder wieder Freude hatten, die Herdöpfel für die geliebten Pommes einzusammeln. Im Anschluss fand ein kleines Herdöpfelfest an der Wieleckhütte statt.