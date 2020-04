von Christiane Seifried

Kleine Kapellen sind im Grunde genommen Gotteshäuser ohne eigene Geistlichkeit. Dazu gehört auch die Kapelle St. Ottilie bei der Käppeletanne auf der Gemarkung Grafenhausen. Dieses einsam an einem Waldweg gelegene Kleinod wird von Gläubigen und Wanderern gleichermaßen gern genutzt und geschätzt. Die Pflege wurde in den vergangenen Jahren von Helga und Karl Jäger ausgeübt. Pater Christoph Eichkorn verabschiedete die ehrenamtlichen Helfer. Helga und Karl Jäger können diese ehrenamtliche Aufgabe aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr wahrnehmen.

Pater Christoph (links) dankt Helga und Karl Jäger für die langjährige Betreueng der kleinen Käppelekapelle. Bilder: Christiane Seifried | Bild: Wilfried Dieckmann

Sie wurden im Rahmen einer kleinen Feierstunde verabschiedet – natürlich mit dem derzeit gebotenen Abstand. Der Hochschwarzwald war in früheren Zeiten für die Bewohner oft hart und mühsam. Krankenkassen oder Versicherungen gegen Feuer oder Missernten gab es nicht.

Im Rahmen der Feierstunde anlässlich der Verabschiedung von Helga und Karl Jäger, die vor knapp acht Jahren die Betreuung und Pflege der Kapelle St. Ottilie am Kapellenweg bei Grafenhausen übernommen hatten, ließ Pater Christoph, Leiter der Seelsorgeeinheit Oberes Schlüchttal, den geschichtlichen Hintergrund und die Bedeutung solcher Kapellen Revue passieren. „Hilfe und Heil wurden im Glauben gesucht“, hob der Geistliche hervor.

Und dies nicht nur in den Kirchen, sondern auch in den Kapellen in den Ortsteilen und Weilern. In diesen kleinen Gotteshäusern suchten die Menschen voller Hoffnung und Vertrauen Hilfe in der Not.

1978 wurde die renovierte Tannenkapelle am Kapellenweg eingeweiht. Früher stand hier die „Löffeltanne“. Nach der Überlieferung kamen vor allem Menschen mit Augenleiden zur Tannenkapelle St. Ottilie. Die Heilige Ottilie gründete um 690 das nach ihr benannte Kloster Odilienberg im Elsass und stand ihm als Äbtissin vor. Die heilkräftige Quelle am Odilienberg wird heute noch aufgesucht. Die Hl. Ottilie ist Patronin des Elsass. Wie Pater Christoph aus der Legende berichtete, war sie von Geburt an blind. Erst bei der Taufe wurde ihr das Augenlicht geschenkt. Ihr Grab auf dem Odilienberg ist eine viel besuchte Wallfahrtsstätte.

Dank für Engagement

Der Leiter der Seelsorgeeinheit Oberes Schlüchttal dankte Helga und Karl Jäger für die intensive Pflege der Kapelle in den vielen Jahren. „Dieses Kleinod lädt zum Verweilen ein“, hob Pater Christoph hervor. Einmal in der Woche waren die ehrenamtlichen Helfer vor Ort und reinigten nicht nur die Kapelle, sondern pflegten auch deren Umfeld. Anfangs strich Karl Jäger den Schindelmantel der Kapelle komplett, die Farbe wurde von der politischen Gemeinde Grafenhausen zur Verfügung gestellt, und das Dach mehrfach repariert. Im Inneren wurden alle Metallteile der Absperrung entrostet und neu gestrichen.

Im Außenbereich renovierte Karl Jäger auch ein altes Wegkreuz komplett. Wie er sagte, werde das kleine Gotteshaus insgesamt gut angenommen, jedoch seit den Corona-Zeiten in deutlich gestiegenem Maß. Dies zeigten die vielen Kunststoffbehälter der ausgebrannten Dauerlichter, die von den Besuchern aufgestellt werden.

Aus Sicherheitsgründen stehen die ummantelten Dauerbrenner auf einer Metallfläche. Im Inneren der kleinen Tannenkapelle wurden von Gläubigen kleine Votivtafeln, Kreuze oder Medaillen angebracht. Für Pater Christoph sind derartige Kapellen deutliche Zeichen der sogenannten Volksfrömmigkeit, mit der auch heute noch kleine Gotteshäuser in Zusammenhang stehen. Die Betreuung der Kapelle hatten Helga und Karl Jäger übrigens von Helga und Karl Amann übernommen. „Somit haben sich zumindest die Namen Helga und Karl nicht geändert“, meinte Pater Christoph, der dem Ehepaar zum Dank und in Anerkennung seiner langjährigen Tätigkeit und Engagements neben einem Blumenstock auch einen Gutschein überreichte.