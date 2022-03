von Ursula Ortlieb

Am 24. Februar, der Tag, an dem eine noch größere Katastrophe in der Ukraine begann, machten sich Elektrotechnikermeister Samuel Rebmann und 18 Helfer zum dritten Mal seit November 2021 auf den Weg ins Ahrtal. Noch beherrschen dort die Spuren der großen Flutkatastrophe das Bild in den Straßen und an den Häusern.

Ühlingen-Birkendorf Birkendorfer packen im Ahrtal kräftig mit an Das könnte Sie auch interessieren

Neun Mitarbeiter von Elektro Rebmann und neun Freiwillige aus Birkendorf und Umgebung arbeiteten in drei Trupps unter der Leitung von Samuel Rebmann, Stefan Rheiner und Mario Feger von früh bis spät. Erneut hieß es Helfen statt Urlaub. Dass dies auch Freude und Spaß bedeuten kann, erfuhren alle Teilnehmer erneut auch bei diesem Aufenthalt. Dankbarkeit und die Freundlichkeit der Menschen waren ihnen Lohn genug.

Spenden ermöglichen den Einsatz Samuel Rebmann freute sich über die große Hilfsbereitschaft und Geldspenden von 15.000 Euro. Zusätzlich zu zwei Firmenfahrzeugen von Elektro Rebmann mit Material, stellten Firmen aus Grafenhausen und Bonndorf ihre VW-Busse für den Personentransport kostenlos zur Verfügung. Helmut Kaiser aus Birkendorf versorgte die Mannschaft mit Reiseproviant, Benedikt Moser spendete die erste Tankfüllung für die Fahrzeuge und zum Abschluss waren alle Helfer im Gasthaus „Waldesruh“ zum Abendessen eingeladen. Dankbar waren die Helfer auch für die Material- und Maschinenspenden von Großhändlern und Herstellern. Die Kosten für den Einsatz mit Hotelunterbringung belaufen sich auf rund 5000 Euro. Einen vierten Einsatz soll es noch in diesem Jahr geben, denn es sei noch jahrelang viel zu tun im Ahrtal. Gegen eine Bescheinigung können weiter Spenden auf das Konto der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf bei der Sparkasse Bonndorf-Stühlingen IBAN: DE29 6805 1207 0000 1010 14 BIC: SOLADES1BND Verwendungszweck „Fluthilfe Ahrtal“ überwiesen werden.

Zwei entkernte Häuser, eine Verteileranlage in Bad Neuenahr-Ahrweiler und eine Baustelle in Dernau wurden zuvor im Birkendorfer Büro akribisch und effizient überplant und vorbereitet, sodass vor Ort keine Zeit verloren ging. In den Häusern in Bad Neuenahr-Ahrweiler musste die defekte Elektroversorgung komplett zurückgebaut und neu installiert werden – inklusive Leerrohre. Ab 1. März wäre dort der Strom abgestellt worden.

Elektrotechnikermeister Samuel Rebmann leitete den dritten Helfereinsatz im Ahrtal. Es soll nicht der letzte gewesen sein, denn es gebe noch viel Bedarf an Hilfe. | Bild: Privat, Rebmann

Eine Baustelle im fast völlig zerstörten Dernau stand als letztes auf dem Plan. Durch vorherige Berechnungen, Koordination und Materialbeschaffung in Birkendorf wurden alle gesteckten Ziele erfüllt. Familien im Ahrtal sorgten tagsüber für das leibliche Wohl der Helfer. Die Familie aus Altenburg, die von den letzten Einsätzen der Birkendofer profitierten, lud die ganze Mannschaft am letzten Abend zum Essen ein. „60 Prozent von Altenburg ist zerstört und somit einfach weg.

Das ist schlimm für die Leute dort“, erzählt Stefan Rheiner und er meint: „Man bekommt sehr viel zurück. Es wird einem echt bewusst, wie gut wir es haben, was es bedeutet, eine warme Dusche, ein bequemes Bett in einer intakten Wohnung zu haben. Unser Gemeinschaftsgefühl ist gestärkt. Die Erlebnisse haben uns zusammengeschweißt. Außerdem können wir den Helfern Einblick in unsere Arbeit vermitteln und unseren Beruf näherbringen.“