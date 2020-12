von Elisabeth Baumeister

Die Obstbäume, die stark mit Misteln bewachsen sind, sehen interessant aus. Sie erwecken den Eindruck von exotischen Bäumen. Haufenweise hängen teils besonders große Mistelkugeln an den Ästen. Gut sichtbar werden sie, wenn die Blätter der Bäume abgefallen sind.

Die Verbreitung

Der Mistelbewuchs tritt unterschiedlich stark auf. In unserer Gegend lässt sich ein starker Mistelbewuchs im Bereich des Steinatals, auf einer Höhe von ungefähr 500 bis 550 Metern über dem Meeresspiegel, vermehrt beobachten. An höher gelegenen Orten ist die Mistel eher selten zu finden. In Löhningen, einem Weiler von Untermettingen, sind Pappeln stark damit bewachsen.

Die Misteln wachsen auf verschiedenen Bäumen. Sie bevorzugen Apfelbäume, Birken, Linden und Pappeln. Die Misteln werden als Halbschmarotzer bezeichnet. Die Meinungen, ob sie für die Bäume schädlich sind, gehen bei den Experten auseinander.

Die Misteln wachsen auf verschiedenen Bäumen, beispielsweise auf Pappeln, wie hier in Löhningen. | Bild: Elisabeth Baumeister

Die Mistel ist eigentlich eine Giftpflanze, sie zählt aber auch zu den Heilpflanzen und wurde im Jahr 2003 zur Heilpflanze des Jahres gekürt. Bevor der heutige Tannenbaum in Mode kam, wurden Haus und Hof zu Weihnachten mit den grünen Mistelzweigen geschmückt. Die vielen weißen Früchte sehen zudem wie glänzende Perlen aus.

Die Mythen

Um die Mistel ranken sich viele Mythen. Als Glücksbringer wird der Mistelzweig in der Weihnachtszeit, mit einem Band versehen, über die Tür gehängt und vermittelt den Glauben an die Zauberkraft der Mistel-Pflanze. Den Lesern von „Asterix“-Comics ist das bekannt. Der Druide Miraculix aus der Comic-Reihe über die Gallier ist eine Erfindung – genauso wie der Zaubertrank, der die Gallier superstark und unbesiegbar macht. Eine wichtige Zutat in Miraculix’ Zaubertrank sind Misteln.

Bevor der heutige Tannenbaum in Mode kam, wurden Haus und Hof zu Weihnachten mit den grünen Mistelzweigen geschmückt. Die vielen weißen Perlen geben einen hübschen Akzent. | Bild: Elisabeth Baumeister

Tatsächlich glaubten die Gallier, dass die Mistel Böses abwehrt und gesund ist. Dass ein Druide also in die Bäume kletterte, um dort mit seiner goldenen Sichel die Pflanzen abzuschneiden, könnte also stimmen.