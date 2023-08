Zum Kapellenfest hat der Verein Zeitschleuse zur Erhaltung der Friedenslichtkapelle eingeladen und sich über die vielen Besucher gefreut, die trotz Regen nach Riedern gekommen sind. Die gute Stimmung konnte das Wetter nicht trüben, war man im benachbarten Vereinsheim doch bestens vorbereitet. Höhepunkt war die Überbringung der Statue der heiligen Barbara durch Mitglieder des Schützen- und Reservistenvereins (SRV) Klettgau. Böllerschüsse der Kanoniere Klettgau und der Mandach-Schützen aus Riedern begleiteten die Ankunft der Statue bei der Kapelle, die der heiligen Barbara geweiht ist. Sie ist Schutzheilige der Kanoniere, Bergleute und Geologen.

Zu dem besonderen Anlass war Landesgeschäftsführer Oberst Erwin Fitz vom Schwarzen Kreuz aus Österreich angereist. Zahlreiche Besucher aus der Gemeinde und Umgebung waren der Einladung gefolgt und genossen die stimmungsvolle Atmosphäre. Vor der Segnung der Statue durch Pater Christoph Eichkorn warf dieser einen Blick auf das Leben und Wirken der heiligen Barbara. Die Segnungsfeier wurde musikalisch von Familie Kraft umrahmt. Auch der vielen dem Typhus zum Opfer gefallenen Kriegssoldaten wurde gedacht, die gemeinsam mit Bürgern aus Riedern am Wald in den Jahren 1813/14 rund um die Kapelle ihre letzte Ruhestätte fanden. Erwin Fitz hob hervor, dass diese Gestorbenen ein ehrendes Gedenken verdienten und die Erinnerung an sie eine wichtige Mahnung und Auftrag zum Zusammenwachsen Europas zu einer Einheit für den Frieden darstelle.

Im Anschluss an die Zeremonie versammelten sich die Gäste im Zeitschleuse-Vereinsheim. In gemütlicher Atmosphäre genoss man selbstgemachte Köstlichkeiten wie Kuchen, Eissorten vom Gasthaus „Posthorn“ (auch die Eiswaffeln waren von Vereinsmitgliedern selbstgemacht). Dazu gab es musikalische Unterhaltung durch Cindy Stelzer und Andreas Baschnagel, die sich über den Applaus der Zuhörer freuten.

Die Organisatorin des Fests, Vorsitzende Corinna Vogt, zeigte sich glücklich über die gelungene Veranstaltung: „Für uns war es ein ganz besonderes Fest. Nach langer Zeit konnte die Friedenslichtkapelle endlich wieder mit Leben erfüllt werden“, so Vogt. Sie bedankte sich bei den Besuchern und den Helfern, die zum Gelingen des Fests beigetragen haben. Der Regen machte abends eine Pause. Die Sonne ließ sich blicken und so wölbte sich ein Regenbogen über die Friedenslichtkapelle und das Vereinsheim. „Diesen wunderbaren Abschluss mit Regenbogen sehen wir gerne als gutes Ohmen für uns und vor allem für den Frieden“, schloss die Vorsitzende. Zur Musik von Andreas Baschnagel sangen zum Abschluss Anwesende gemeinsam das Riederner Heimatlied, das die Mitglieder text- und melodiesicher beherrschen.

Die Friedenslichtkapelle Die Friedenslichtkapelle in Riedern am Wald wurde am 8. August 2008 eingeweiht und von Mitgliedern des österreichischen Kriegerdenkmalschutzvereins, vom Ehepaar Rehm aus Lottstetten und von Max und Marlies Gromann aus Riedern betreut. Im Dezember 2022 hat der Kultur- und Theaterverein Zeitschleuse die Kapelle, die ab 2017 im Besitz des Landes Baden-Württemberg war, erworben. Am selben Platz, wo die heutige Friedenslichtkapelle steht, stand eine 1865 erbaute Holzkapelle als Gedenkstätte für 700 gestorbene österreichische, ungarische, böhmische und badische Soldaten der Befreiungskriege 1813 bis 1814 gegen Napoleon. Soldaten und Riederner waren dem Typhus zum Opfer gefallen. Ein Kapellenteam des Theatervereins pflegt ehrenamtlich das Gebäude und die Außenanlage. Die Kapelle steht in direkter Nachbarschaft zum Vereinsheim. Spenden und freiwillige Helfer sind willkommen. Am ersten Wochenende eines Monats ist die Kapellentür für Besucher geöffnet.