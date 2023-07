Der Kultur- und Theaterverein Zeitschleuse feiert am kommenden Sonntag, 6. August, von 14.30 bis 17 Uhr sein erstes Kapellenfest bei der Friedenslichtkapelle in der Denkmalstraße 16 in Riedern am Wald. Dazu ist auch die Bevölkerung eingeladen. Angeboten werden Kaffee und Kuchen, Eiskaffee, Eis in Waffeln (alles selbst gemacht) und Getränke. Musikalische Unterhaltung bieten Cindy und Andreas.

Besonders freut man sich im Verein, dass Vertreter des Schützen- und Reservistenvereins (SRV) Klettgau die Statue der heiligen Barbara wieder zurück in die Friedenslichtkapelle in Riedern bringen werden, die der Heiligen geweiht ist. Sie ist die Schutzpatronin der Bergleute und Kanoniere. So wollen auch Kanoniere aus Klettgau und Riedern die Überbringung der Statue mit Böllerschüssen begleiten. Pater Christoph Eichkorn wird die feierliche Segnung vornehmen. Die Heiligenfigur war ab 2017 in Klettgau aufbewahrt, nachdem der Denkmalschutzverein nach dem Tod seines Vorsitzenden Karl Walcher aufgelöst worden war und die Kapelle in den Besitz des Landes Baden-Württemberg überging.

Im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung erhielt der Kultur- und Theaterverein Zeitschleuse den Zuschlag für den Erwerb und ist seit Dezember 2022 Besitzer. „Es liegt uns am Herzen, dass diese Kapelle erhalten und ein Ort der Einkehr und Besinnung bleibt. Für Spaziergänger und Besucher ist sie einmal monatlich zugänglich. Jeweils am ersten Wochenende eines Monats ist die Tür ganztags geöffnet“, erklärt die Vorsitzende Corinna Vogt.

Ein engagiertes Team mit Claudia Kaiser, Anke Huber, Heiner Duttlinger, Friedrich Werner, Tanja Maier, sowie Corinna Vogt kümmert sich regelmäßig um die Pflege des Gebäudes und der Außenanlage der Friedenslichtkapelle. Erhaltungsmaßnahmen an der am 8. August 2008 eingeweihten Kapelle sind notwendig geworden. So wurde als Erstes die Stromversorgung aktiviert und Verschönerungsmaßnahmen wurden rundum vorgenommen. Der Erlös des Kapellenfestes soll helfen, die Kosten dafür zu tragen.