von Elisabeth Baumeister

Wie heißt es so schön? „Alles neu macht der Mai.“ In diesem Fall mussten die Beteiligten allerdings nicht erst auf den Mai warten: Bei der gut besuchten Frühjahrsversammlung des Hegerings Ühlingen gab es gleich zwei Neuerungen. Mit Erik Gantert steht ein neuer Vorsitzender an der Spitze. Ein Wechsel in gutem Einvernehmen, denn der bisherige Chef im Vorstandsteam, Günter Lüber, hatte sein Amt nach vielen Jahren zur Verfügung gestellt.

Und noch etwas ist neu: Die Gams ist mittlerweile in allen Tälern im Landkreis daheim. Die Jäger nehmen wollen darum eine Gamswildbewirtschaftung in Angriff nehmen.

Doch von Anfang an: Zwei Jahre hat der Hegering Ühlingen seine Hegeringfrühjahrsversammlung ausgesetzt. In diesem Jahr gaben sich auch einige bekannte Gesichter die Ehre. Lüber konnte Kreisjägermeister Bernhard Kallup mit seiner Frau Margret, den Leiter des Kreisforstamts Markus Rothmund, Bürgermeister Tobias Gantert und den Ortsvorsteher von Untermettingen, Daniel Schliffke, begrüßen. Ebenfalls dabei: Die Jagdhornbläser Tiengen unter der Leitung von Holger Knörzer.

Lüber berichtete über die beiden Corona-Jahre. Erfreulicherweise konnte der Hegering seinen Worten zufolge zwei Mal einen Aktionstag in der Ferienfreizeit der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf durchführen. Gut angekommen sei die Aktion Wildwürste. Auch die Fuchswochen seien erfolgreich durchgeführt und die Strecke verblasen worden.

Im Kreisjägerverein konnte Bernhard Kallup Gutes berichten: Der Verein stehe gut da, der Schießstand sei umgebaut. Er freue sich über den gut funktionierenden Hegering Ühlingen, „über die vernünftigen Jagdverträge bin ich sehr froh“. Er führte aus, dass eine Gamswildbewirtschaftung in Angriff genommen werden soll und überreichte dem Hegering Ühlingen eine Ehrenscheibe.

Der neue Leiter des Kreisforstamts, Markus Rothmund, nutzte die Versammlung, um sich vorzustellen. Er ging auf die wiederholte Kalamität – also die Schädigung des Baum- und Pflanzenbestandes allgemein -, die Problematik mit dem Borkenkäfer und die Aufforstung ein.

Der Ortsvorsteher von Untermettingen, Daniel Schliffke, betonte die Wichtigkeit für den Naturschutz, der von den Jägern erbracht wird.

Auch von Bürgermeister Tobias Gantert gab es Lob: Er hob die gute Zusammenarbeit mit dem Hegering hervor. „Wir haben ein gutes Miteinander, konstruktive, faire Diskussionen“, so Gantert, der auch die Entlastung des Vorstands und die Leitung der Neuwahlen übernahm. Die bisherige Vorstandschaft war seit 2008 im Amt und alle Vorstandsmitglieder stellten ihr Amt zur Verfügung. „Es braucht Veränderung um den Hegering weitervoranzubringen“, so Günter Lüber.

Bei den Jägern im Hegering Ühlingen war die Bereitschaft, ein Amt zu übernehmen, gegeben und so konnten alle Posten besetzt werden: Einstimmig gewählt wurde Erik Gantert zum Vorsitzenden, Andreas Fingermann (Stellvertreter), Anika Brogle (Schriftführerin), Anika Lüber (Kassiererin), sowie die beiden Beisitzer Ralf Isele und Romano Pohl.

Die Trophäenschau wurde zusammengestellt von Hartmut Kaiser, Andreas Fingermann, Anton Baumeister und Guido Gasparini. Beim Rehwild wurde eine goldene und eine bronzene Medaille verliehen. Beide Tiere wurden im Revier Berau gestreckt.

Zum Abschluss der Versammlung spielten die Jagdhornbläser Waidmannsheil-Klänge.