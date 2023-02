Unzufrieden zeigt sich Grafenhausens Bürgermeister Christian Behringer trotz laufender Zunahme von Anschlussnehmern mit dem kommunalen Eigenbetrieb Breitband. Die Anzahl steigt nach Angaben des Rathauschefs nur langsam: „Viele tun sich mit einem Vertragsabschluss noch schwer.“ Ende 2022 gab es 221 geschaltete Anschlüsse, bis Ende 2023 rechnet die Verwaltung mit mindestens 300. Dann werden 100.000 Euro an Pachteinnahmen vom Betreiber erwartet. Damit soll die Investition ins Glasfasernetz refinanziert werden.

Der Gemeinderat hatte in der Sitzung Anfang Dezember 2015 beschlossen, dass die Verpachtung des Breitbandnetzes als Eigenbetrieb geführt werden soll. Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden nicht von einer eigenen Betriebsleitung, sondern vom Bürgermeister wahrgenommen. Als negatives Betriebsergebnis wird in diesem Jahr mit 42.400 Euro gerechnet (Vorjahr 105.000 Euro). Wie sich das Ergebnis in den nächsten Jahren entwickelt, hängt nach Behringers Angaben von der Anzahl der Anschlussnehmer ab. Er geht davon aus, dass sich der Betreuungsaufwand verringern wird. In diesem Jahr sind weitere Investitionen nötig: Ausbau 30.000 Euro, Tiefbau und Montage Dürrenbühl-Balzhausen 200.000 Euro, Brünlisbach 100.000 Euro, Zuleitung Baugebiet Ebnet 7400 Euro, Unterer Mühlenweg 25.000 Euro und Am Pfarrain/Auf dem Buck 55.000 Euro. Zur Finanzierung wird eine Kreditaufnahme von 464.800 Euro nötig.

Das Breitband-Ortsnetz in Grafenhausen wurde von der Gemeinde mit Zuschüssen von Bund und Land finanziert. Derzeit wird das kommunale Glasfasernetz mit über eine Zuleitung versorgt. Im November wurde der Zweckverband des Landkreises mit Sitz in Hohentengen von der Gemeindeverwaltung über die Fertigstellung des kommunalen Netzes informiert. Einen Anschluss an die Ringleitung des Landkreises gibt es laut Behringer aber noch nicht. Der Anschluss sollte über zwei unabhängige Leitungen erfolgen, die im Verteilungsgebäude (POP) am unteren Eingang des Skulpturenparks angeschlossen werden sollten. „Dies ist bisher noch nicht erfolgt, obwohl erst durch zwei Leitungen eine komplette Absicherung des kommunalen Netzes möglich ist“, sagte Behringer auf Nachfrage. Sollte die derzeitige Leitung über die Hochspannungsmasten beispielsweise durch einen technischen Defekt ausfallen, wäre Grafenhausen vom Internet komplett getrennt. Mit einer Reparatur in wenigen Stunden sei bei einem Totalausfall kaum zu rechnen.