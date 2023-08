Der Gemeinderat hat jüngst die Firma Bantle aus Bösingen mit der Belieferung von Heizmaterial für die gemeindeeigene Nahwärmeversorgung beauftragt. Doch jetzt stellt sich im Rat die Frage: Kann beim Verheizen von Hackschnitzeln mit einem Transportweg von rund 100 Kilometern noch von einem klimaneutralen CO 2 -Fußabdruck gesprochen werden?

Die Diskussion um eine sichere, umweltfreundliche und preisgünstige Energieversorgung mit Hackschnitzeln, ist in Grafenhausen nicht neu. Mit der Einweihung ihrer Holzdampfkesselanlage im Juni 2008 hatte sich die Staatsbrauerei Rothaus bereits aus der Abhängigkeit der Ölmultis befreit. Rund 75 Prozent des Gesamtverbrauchs an Wärme wird seither mit dem Rohstoff Holz erzeugt. Mit der kommunalen Nahwärmeversorgung, die Ende 2011 in Betrieb ging, hat die Gemeinde einen weiteren Beitrag zum Klimaschutz geleistet. Aus den Reihen des Gemeinderates war im Rahmen der Liefervergaben jedoch immer wieder die Regionalität der Hackschnitzel in den Mittelpunkt gestellt worden.

Auch in der jüngsten Ratssitzung wurde über die Herkunft des Heizmaterials diskutiert. Der Vertrag über die Belieferung von Hackschnitzeln läuft Ende September aus. Drei neue Angebote wurden eingereicht. Neben der preislichen Abfrage wurde auch der Faktor CO 2 -Belastung berücksichtigt. Die Gewichtung wurde zu 75 Prozent auf den Preis und zu 25 Prozent auf die CO 2 -Belastung gelegt. Mit einer Enthaltung vergab der Gemeinderat den Auftrag an die Firma Bantle aus Bösingen zum Bruttopreis von 205.000 Euro. Bei der Auswertung hatte das kleine Unternehmen 9,06 Punkte von zehn möglichen erreicht.

Bösingen liegt zwischen Oberndorf und Rottweil – rund 100 Kilometer von Grafenhausen entfernt. Wie Birgit Bantle informierte, werden nur Hölzer, die nicht für das produzierende Gewerbe oder vergleichbare Verwendung geeignet sind, als Nebenprodukt zu Hackschnitzeln verarbeitet.