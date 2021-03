von Dorothée Kuhlmann

Die Bereitschaft, Blut zu spenden, ist in Grafenhausen ungebrochen groß. Nicht einmal zwei Tage nach Veröffentlichung des Termins in der Zeitung waren die Termine vergeben. „Wir freuen uns über die gute Resonanz,“ betonen DRK-Ortsvereinsvorsitzender Eberhard Hummel und Bereitschaftsleiter Bernhard Heer. So konnten 176 Blutspenden genommen werden, davon kamen neun von Erstspendern. „Ein perfekter Blutspendetermin“, sagte Bernhard Heer.

Bernhard Heer (links) und Alexander Sieber (rechts) freuen sich über die hohe Bereitschaft zur Blutspende. | Bild: Dorothée Kuhlmann

Wegen des Corona-Pandemiegeschehens musste die Zahl der Plätze in der Schwarzwaldhalle gegenüber dem letzten Termin etwas reduziert werden. „Da haben wir durchaus Anrufe enttäuschter langjährig treuer Spender bekommen, die keinen Termin mehr ausmachen konnten“, berichtet Bernhard Heer.

„Die Bereitschaft zur Blutspende ist groß“, berichtet Alexander Sieber, Blutspendereferent für das Gebiet zwischen Freiburg und Jestetten. Das ist besonders erfreulich, da wegen der notwendigen Hygienemaßnahmen einige Spendenorte nicht mehr genutzt werden können. „Da ist es natürlich schön, dass die übrigen Blutspendetermine fast durchweg gut genutzt werden“, so Alexander Sieber.

Blutspende ohne Wartezeiten

Das System der Terminvergabe hat sich bewährt. „Die Spender sind sehr zufrieden, da lange Wartezeiten nicht mehr auftreten“, berichtet Bernhard Heer. Das System werde wohl künftig bleiben, auch ohne Pandemie. „Dann werden wir auch mehr Termine anbieten können und flexibler auf kurzentschlossene Blutspender reagieren können“, so Bernhard Heer. Wer derzeit ohne Termin kommt, muss damit rechnen abgewiesen zu werden. „Langes Warten auf einen eventuell frei werdenden Termin ist nicht möglich, sonst haben wir hier doch die Warteschlangen, die wir durch die Terminvergabe vermeiden wollen“, erklärt Bernhard Heer.

Grafenhausen Erschließung des neuen Gewerbegebiets „Morgenwaide“ in Grafenhausen kann bald beginnen Das könnte Sie auch interessieren

Das Thema Impfungen beschäftigt die ehrenamtlichen und festen Mitarbeiter beim DRK selbstverständlich auch. „Hier ist bisher noch keiner geimpft“, erklären Bernhard Heer und Alexander Sieber. Es gelten die individuellen Impfprioritäten. „Darum hoffen wir natürlich, dass jetzt rasch Bewegung in die Impfkampagnen kommt“, so Alexander Sieber. „Erst einmal eine erste Impfung bekommen und damit das Risiko eines schweren Krankheitsverlaufes deutlich reduzieren, das ist doch wesentlich“, meint Bernhard Heer. Für die ehrenamtlich im Sanitätsdienst Tätigen gilt ebenso wie für die Mitglieder von Feuerwehr oder Bergwacht keine besondere Priorität, sondern die Einstufung des Einzelnen.

Ergebnis: Beim Blutspendetermin in Grafenhausen wurden registriert: 179 Spendenwillige; drei Rückstellungen. Also 176 Blutspenden, davon neun Erstspender.