Die Pfingstsporttage vom FSV Riedern am Wald 1928 e.V. am Hasenwald haben nichts von ihrer Beliebtheit eingebüßt und auch in diesem Jahr war für jeden etwas geboten.

Am Samstag wurden drei Punktspiele ausgetragen. Zum Auftakt haben die Damen SG Steina-Schlüchttal gegen den SV Bannholz 3:3 gespielt. Vor dem Spiel wurden ihre Trainer Michael Jehle und Christian Hoch vom Sportchef Yannik Kalt verabschiedet.

Die F- und E-Jugendmannschaften konnten sich übe eine große Zuschauerkulisse freuen. Bild: Elisabeth Baumeister | Bild: Elisabeth Baumeister

Am Pfingstsonntag kamen die Jugendmannschaften auf ihre Kosten. Eine echte Augenweide waren die vom ehrgeizigen Kampfgeist geprägten Turnierspiele der Bambinis. Auch die E-Jugendspieler und die F-Jugendspieler konnten vor einer großen Zuschauerkulisse ihr Können unter Beweis stellen.

Es war schon dunkel, als die Rackelhähne aus Birkendorf die Siegertrophäe, den Tributen-Pokal vom Hasenwald feiern konnten. Bild: Elisabeth Baumeister | Bild: Elisabeth Baumeister

Die Dorfolympiade, unter Mitwirkung und mit Musik aus der Andy Voice Live Station wurde zum zweiten Mal durchgeführt. Elf Mannschaften aus Birkendorf, Ühlingen und Riedern haben um den „Tributen-Pokal vom Hasenwald“ gekämpft.

An zehn Spielstationen war Schnelligkeit, Geschicklichkeit und Sportlichkeit gefordert und Ausdauer, auch für die Zuschauer, denn die Spiele dauerten bis in den späten Abend hinein. Sieger wurden die Rackelhähne aus Birkendorf, gefolgt von KLJB 1 und KLJB 2 Riedern-Hürrlingen.

Marionetten beim Kampf mit Wasserbechern. | Bild: Elisabeth Baumeister

Der Pfingstmontag war und ist immer ein wichtiger Tag am Hasenwald. Der Feldgottesdienst ist sehr beliebt. Bei gutem Wetter konnte dieser mit Pfarrer Christoph Eichkorn gefeiert werden. „Hier ist passend zu Pfingsten der Wind zu spüren und zu hören“, so der Pfarrer.

Von links: Sportchef Yannik Kalt hat die Trainer der Damenmannschaft Steina-Schlüchttal Michael Jehle und Christian Hoch verabschiedet. | Bild: Elisabeth Baumeister

Der Musikverein hat unter der Leitung von Heiko Klafki die Feier musikalisch umrahmt und anschließend die Gäste im Zelt mit einem Frühschoppenkonzert bestens unterhalten. Beim traditionellen Wanderpokalturnier werden zum zweiten Mal die A-Jugendmannschaften um den Hasen-Pokal kämpfen. Wir berichten.

Die F-Jugend aus Wutöschingen ist mit großem Spaß dabei. Bilder: Elisabeth Baumeister | Bild: Elisabeth Baumeister

Bei bestem Sommerwetter hat das Pfingstprogramm vom FSV Riedern am Wald viele Besucher ins Hasenwaldstadion gezogen. Alle Gäste wurden von den Helfern bestens mit Essen und Getränken versorgt und in der Kaffeestube war die Auswahl an leckeren Torten riesig.

Eine weitere Aufgabe für die Teilnehmer um den Tributen-Pokal war das Bierkistenstapeln, aber liegend. | Bild: Elisabeth Baumeister

„Bis jetzt ist alles gut gelaufen. Der gesamte Festablauf und dazu die Betreuung der Spiele ist schon ein großer Stress“, so der Vorsitzende Michael Selb. An allen Tagen Sonne pur, darauf haben alle gewartet und das hat zum Erfolg beigetragen.

Die Bambinis kämpfen ehrgeizig. | Bild: Elisabeth Baumeister